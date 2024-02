Angelina Mango va da Amadeus ad “Affari tuoi”: ma qualcosa va storto

Affari tuoi ha ospitato la vincitrice del 74° Festival di Sanremo, ovvero Angelina Mango. La figlia del celebre artista con la sua La Noia ha conquistato il pubblico dell’Ariston arrivando prima e facendo ballare tutti gli italiani. Angelina si è esibita anche durante la puntata di Affari tuoi riscuotendo complimenti sia da parte dello studio di Rai 1 che da parte del popolo dei social. Però, poco prima della sua esibizione, la ragazza è stata vittima di una gaffe che ha fatto il giro del web. (Continua a leggere dopo la foto)

Angelina Mango ospite ad “Affari tuoi”: l’imprevisto in tv

Angelina Mango ieri ha fatto il giro dei programmi Rai: la mattina è stata ospite di Fiorello, poi è andata in collegamento a La Vita In Diretta e infine è andata a giocare con Amadeus ad Affari tuoi. Una staffetta giustificata dal nuovo regolamento del Festival di Sanremo che ha imposto al vincitore di restare nei programmi Rai per tutte e 48 le ore successive alla sua vittoria. Ma se da Fiorello e da Matano è andato tutto liscio, quando è tornata da Amadeus ad Affari Tuoi è stata vittima di una gaffe: chiamata ad aprire il pacco della Basilicata (la sua regione d’appartenenza) la Mango ha alzato il coperchio e il cartello con i soldi contenenti nella scatola blu si era staccato. Fortuna all’interno del pacco c’erano solo 10€. Il video ha fatto il giro del web e scatenato molte risate. (Continua a leggere dopo la foto)

QUESTO MOMENTO SOLO AD ANGELINA POTEVA CAPITARE, LEI #affarituoi pic.twitter.com/53X1d1ppXN — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) February 12, 2024

Qualche curiosità in più su di lei

Angelina Mango è nata a Maratea il 10 Aprile 2001 ed è una cantautrice italiana. Ha raggiunto il successo nel 2023 grazie alla partecipazione alla ventiduesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, in cui si è classificata al secondo posto trionfando nella categoria canto. Nel 2024 ha vinto il 74º Festival di Sanremo con il brano La noia. Figlia del cantautore Pino Mango, conosciuto semplicemente come Mango, e di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar, Angelina è cresciuta a Lagonegro, in provincia di Potenza, con il fratello maggiore Filippo, nato nel 1995; entrambi condividono la passione per la musica, seguendo le orme dei genitori. Durante l’infanzia è stata influenzata musicalmente da Rolling Stones, Nirvana e Aretha Franklin.