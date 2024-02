Angelina Mango, l’annuncio da brividi sul padre dopo la vittoria di Sanremo – In un’intervista concessa a «Leggo» la vincitrice del festival di Sanremo 2024, Angelina Mango, che ha trionfato con il brano “La Noia”, ha raccontato cosa le lascia l’esperienza all’Ariston. Non solo, la giovane ha speso qualche parola anche sul padre, Pino Mango, scomparso dieci anni fa. Proprio per lui, in sua memoria, l’ex volto di “Amici” aveva deciso di interpretare alla serata delle cover “La Rondine”. Una performance struggente, che ha commosso tutti. (continua a leggere dopo le foto)

Angelina Mango stenta a credere che sia tutto vero: «Ci sono momenti in cui tutto mi sembra ancora così surreale. L’altra notte ero veramente incredula, sul palco». Non si aspettava che “La noia” convincesse tanto il pubblico. A proposito del suo omaggio al padre Pino Mango, la cantante ha dichiarato: «L’ho fatto con rispetto, è stato un omaggio scaturito dal cuore. E quando alla fine è esploso quell’applauso, quando ho capito d’essere arrivata a toccare le corde della gente, quando ho visto in galleria il cartello dedicato a mio padre, ho provato un senso di felicità ma anche di orgoglio nei confronti della mia famiglia». Alla domanda fatta dal giornalista di “Leggo” “Sarebbe orgoglioso di lei anche lui, se fosse qui?”, l’artista ha risposto: «Io credo che sarebbe orgoglioso soprattutto del fatto che sono così come sono, cioè una persona gentile, educata». (continua a leggere dopo le foto)

Angelina Mango a “Leggo” ha detto di essere pronta a rappresentare l’Italia all’Eurovision 2024 che si terrà a maggio a Malmo in Svezia: «È una bella responsabilità, non mi aspettavo di vincere il festival e dunque non pensavo mai a quest’altra possibilità. Però adesso sono qui e sono comunque orgogliosa di rappresentare il mio Paese in una manifestazione così importante. Voglio prepararmi bene. Vorrei che in Europa arrivasse la stessa energia, la stessa carica positiva che ha fatto amare questa canzone qui». (continua a leggere dopo le foto)

Ha sentito al telefono Maria De Filippi

Sul finale Angelina Mango ha detto di aver sentito al telefono anche Maria De Filippi, che tanto ha significato per la sua carriera: «È molto contenta. Maria è stata una persona importante in quest’ultimo anno per me, ad “Amici”. Mi ha insegnato a guardare in faccia le mie paure, ad affrontarle e a superarle». Il suo grande desiderio ora? Andare a mangiare una pizza con gli amici, quelli di sempre, quelli di Lagonegro, il paese lucano dove è nata e cresciuta.