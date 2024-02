Sanremo 2024 si chiude con la vittoria di Angelina Mango con il brano “La noia”. Secondo posto per Geolier, terzo per Annalisa. In finale sono arrivati anche Ghali e Irama, rispettivamente quarto e quinto posto in classifica. La settantaquattresima edizione del Festival della canzone italiana termina con le critiche per l’esito del voto congiunto tra televoto, sala stampa e radio. (Continua…)

Sanremo 2024, vince Angelina

La settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo si chiude con la vittoria di Angelina Mango con il brano “La noia“. L’artista adesso avrà l’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà a Malmo, in Svezia. Al secondo posto si è piazzato il rapper napoletano Geolier, mentre al terzo posto è arrivata Annalisa con il brano “Sinceramente”. Magra consolazione per Ghali (quarto posto) e Irama (quinto posto). Loredana Bertè si aggiudica il premio della critica, mentre Angelina vince anche il premio Lucio Dalla. (Continua…)

L’esito di televoto e giurie

La vittoria di Angelina Mango è stata decretata dal voto congiunto di televoto, sala stampa e radio. Il televoto del pubblico ha eletto un solo vincitore incontrastato, Geolier, che si è affermato con il 60% dei voti. L’esito del televoto, però, è stato letteralmente ribaltato dal voto della sala stampa e delle radio, che hanno preferito il brano di Angelina Mango. La figlia d’arte trionfa così alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Sui social, però, non mancano le critiche nei suoi confronti e nei confronti dell’organizzazione. (Continua…)

Critiche sui social

La settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo chiude tra le critiche. Già la serata delle cover era stata abbastanza discussa per la vittoria di Geolier con il medley “Strade”. Parte del pubblico avrebbe voluto la vittoria di Angelina, che ha fatto un omaggio al padre con il brano “Rondine”. In quel caso era stato il voto del pubblico a premiare Geolier. Questa volta, invece, l’artista napoletano non ha potuto fare nulla di fronte al voto della sala stampa e delle radio, che hanno ribaltato l’esito del televoto. Critiche sui social per la vittoria di Angelina: molti pensano che non abbiano voluto far vincere il rapper.