Sanremo, la pessima notizia per Amadeus dopo la puntata di ieri

Sanremo, dopo la puntata di ieri sera, mercoledì 7 febbraio 2024, è arrivata una pessima notizia per Amadeus, conduttore e direttore artistico della nuova edizione del Festival. Scopriamo insieme cosa è successo.

Sanremo, la seconda puntata del Festival

Ieri sera, mercoledì 7 febbraio 2024, è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo. Durante la seconda serata si sono esibiti solo quindici dei trenta artisti in gara. Amadeus quest’anno ha voluto introdurre una novità: i quindici cantanti che non si sono esibiti durante la serata, hanno presentato le esibizioni dei colleghi. E ciò avverrà nuovamente anche durante la diretta di questa sera, giovedì 8 febbraio 2024. Tra gli ospiti della serata, c’è stato anche John Travolta, che ha partecipato ad un siparietto organizzato da Fiorello in collaborazione con Amadeus. Giorgia è stata la co-conduttrice della seconda puntata e si è esibita con un medley di alcuni dei suoi maggiori successi. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, prima serata da record

Sanremo, martedì 6 febbraio 2024 è andata in onda la prima serata del Festival che si è dimostrata essere un enorme successo. Durante la prima puntata Amadeus è stato in grado di tenere i telespettatori incollati allo schermo, raggiungendo un record di ascolti. La prima parte della prima serata è stata vista, dalle 21.25 alle 23.31, da 15.075.000 telespettatori con il 64,3% di share, mentre la seconda parte, dalle 23.34 all’1.59, ha ottenuto 6.527.000 con il 66,9% di share. (Continua a leggere dopo la foto)

La pessima notizia per Amadeus

Se la prima serata della nuova edizione del Festival di Sanremo è stata un successo in termini di ascolti, non si può dire la stessa cosa della seconda. La prima parte della seconda serata del festival (dalle 21.17 alle 23.29) ha raccolto 13 milioni 434mila spettatori con il 57.6%. La seconda parte (dalle 23.32 all’1.33) è stata seguita da 6 milioni 899mila pari al 66.2%. Si tratta di numeri molto alti, ma il confronto con la seconda serata del 2023 si è fatto sentire. Nel 2023 la seconda serata del festival raccolse un ascolto medio di 10 milioni 545mila telespettatori pari al 62.3% di share. Si tratta, dunque, di un calo di due punti rispetto all’edizione precedente.