Home | “Grande Fratello”, Varrese in lacrime in giardino: cos’è successo

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 febbraio 2024, Massimiliano Varrese ha avuto un crollo improvviso nella casa del Grande Fratello: il concorrente è scoppiato in lacrime nel giardino. A soccorrerlo subito, Marco Maddaloni e Simona Tagli che hanno provato a confortarlo. Perché il concorrente ha iniziato a piangere? Se alcuni telespettatori sono apparsi dispiaciuti, la maggior parte degli utenti non ha dimenticato il caos creato in questa edizione del programma ed è tornato a scagliarsi contro di lui. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Sanremo, Mahmood risponde alla domanda su Marco Mengoni e i fan impazziscono

Leggi anche: Sanremo, finisce malissimo per John Travolta: le parole di Fiorello

Varrese in crisi nell’ultimo periodo

Nelle ultime ore, ha iniziato a circolare una clip (condivisa qui sotto) nella quale si può vedere Varrese in preda a una crisi. L’ultimo momento difficile di Massimiliano è stato la scorsa settimana a causa dell’eliminazione di Monia La Ferrera, la sua storica ex compagna. I due avevano ripreso un rapporto interrotto più di 10 anni prima e sembrava esserci un certo feeling. Monia però è rimasta meno di due mesi nella casa e Massimiliano è stato male quando non ha più potuto condividere questa esperienza con lei. Cosa gli è successo invece questa volta? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Sanremo, Mahmood risponde alla domanda su Marco Mengoni e i fan impazziscono

Leggi anche: Sanremo, finisce malissimo per John Travolta: le parole di Fiorello

Sono pronta a vedere per lui tutta l'empatia che non è stata mostrata a Beatrice #grandefratello pic.twitter.com/xO9eAPnrZT — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) February 6, 2024

“Grande Fratello”, Massimiliano Varrese in lacrime: il motivo

Varrese ha avuto una crisi emotiva e immediatamente i gieffini hanno provato a tranquillizzarlo. Le telecamere però hanno soltanto ripreso Maddaloni e Simona Tagli che si avvicinavano a lui ma poi hanno indugiato su altro. Non si è capito quindi il motivo ufficiale del suo pianto, anche se l’ipotesi più probabile è che sia troppo stressato da questi mesi trascorsi chiusi in casa. Massimiliano si sente spesso attaccato, soprattutto da Beatrice e questo lo ha portato a non viversi l’esperienza tranquillamente. Alcuni utenti hanno manifestato supporto mentre altri lo hanno attaccato accusandolo di vittimismo. È noto che Massimiliano Varrese non è un concorrente amato dal pubblico. (Continua dopo le foto)

Le critiche sui social a Massimiliano Varrese

La crisi di Massimiliano non ha impressionato i fan del Grande Fratello che sui social hanno bacchettato il gieffino proprio per i suoi comportamenti aggressivi e sopra le righe nel corso di questa edizione. Dalle pressioni nei confronti di Heidi Baci e di Monia La Ferrera fino alle infinite liti con Beatrice Luzzi. Sono tantissimi ormai i commenti che riportano l’hashtag #FuoriVarrese. “Davvero non vi sentite in imbarazzo nel difendere un abusante?”, ha scritto qualcuno su X. “Questo schifo deve finire”, uno dei commenti più pubblicati. Vedremo intanto il destino di Massimiliano nella casa. Lascerà anche lui come ha fatto Fiordaliso?