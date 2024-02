Sanremo, Mahmood risponde alla domanda su Marco Mengoni e i fan impazziscono

Grande attesa per l’esibizione di Mahmood a Sanremo, vincitore nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi” insieme a Blanco. Quest’anno, l’artista ha portato sul palco dell’Ariston “Tuta gold”, un brano che racconta la periferia con immagini concrete, ma anche ironiche. La canzone di Mahmood è già destinata a diventare un tormentone. Ma i telespettatori hanno notato una certa sintonia tra lui e Marco Mengoni. Cos’è successo tra di loro? (Continua dopo le foto)

Cos’è successo nella seconda serata

Nella seconda serata del Festival di Sanremo, in onda ieri, mercoledì 7 febbraio 2024, su Rai1, si sono esibiti 15 degli artisti in gara, presentati dagli altri quindici nella speciale veste di co-conduttori e a fine serata Amadeus ha svelato la top 5. Al primo posto c’è Geolier con “I p’ me tu p’ te”. Segue Irama con “Tu no”. Al terzo posto c’è Annalisa con “Sinceramente”; al quarto Loredana Bertè con “Pazza” e infine Mahmood con il brano “Tuta gold”. SI tratta solo di una classifica temporanea, visto che mancano ancora 3 serate prima della conclusione della kermesse. Ieri si è esibito anche il co-conduttore Marco Mengoni che ha incantato il pubblico quando ha riportato sul palco dell’Ariston la canzone vincitrice di Sanremo 2023, “Due Vite”. Ma c’è stato un altro momento che ha fatto impazzire i telespettatori. Cos’è successo tra lui e Mahmood? (Continua dopo le foto)

Sanremo, lo hanno notato tutti: cosa c’è tra Mahmood e Marco Mengoni

C’è stato un momento che ha particolarmente incuriosito il pubblico più attento del Festival di Sanremo: la presentazione di Mahmood e della sua canzone “Tuta Gold”. Il cantante era accanto ad Amadeus e ad un certo punto si è avvicinato anche Marco Mengoni che gli ha messo una mano sulla spalla. C’è stato anche uno scambio di sguardo che sembrava dire tanto, secondo alcuni. È noto, che su entrambi i cantanti girino voci sulla loro presunta omosessualità e il pubblico più romantico ha sognato un flirt tra i due. “Ho dovuto mettere lo slowmo per questo scambio di sguardi tra Mengoni e Mahmood”, si legge su X. “Mahmood e Mengoni che cercano di nascondere l’evidenza”, il commento di qualcun altro. (Continua dopo le foto)

ritorniamo a ieri sera quando il nostro problema era sapere cosa ci fosse stato tra Mahmood e Mengoni #Sanremo2024 pic.twitter.com/UXatDplMzt — giu💐 TTPD🤍 (@91DFNCLSSX) February 7, 2024

Se Mahmood non è primo in classifica perché all'eurovision vogliamo mandarlo con Mengoni, potrei superarla #Sanremo2024pic.twitter.com/ZUiKqq4nF2 — Fede ☁️🌈✈️ (@GiuGiuSanto) February 8, 2024

La domanda della giornalista a Mahmood su Mengoni

Intervistato fuori dall’Ariston, Mahmood ha risposto a una domanda su Marco Mengoni. “I fan sognano un duetto con Marco Mengoni, ti piacerebbe?“, la domanda della giornalista. “Marco? È vero, ancora non è successo con Marco! Non ho ancora fatto niente. Ma posso dire chissà? Vediamo cosa ci riserverà il futuro!“, ha risposto. La risposta era riguardava puramente il piano professionale ma c’è chi, con una certa malizia, pensa che l’artista abbia qualche gossip da nascondere.