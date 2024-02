Sanremo, Emma e quelle parole dette prima di cantare: in pochi hanno sentito

Questo è il quarto Festival di Sanremo per Emma Marrone che si è esibita sul palco dell’Ariston ieri, mercoledì 7 febbraio 2024, con “Apnea”. Dopo il secondo posto con “Arriverà” con i Modà nel 2011, la vittoria con “Non è l’inferno” nel 2012 e la settima posizione con “Ogni volta” è così nel 2022, Emma torna in gara. Appena prima della sua esibizione però, la cantante ha sussurrato una frase che non tutti hanno sentito. Si tratta di una commovente dedica ad una persone che è stata importantissima per la sua vita. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Sanremo 2024, la classifica dopo la seconda serata: chi c’è in testa

Leggi anche: “Grande Fratello”, Greta e Maddaloni danno la notizia ai coinquilini

Emma devastata dalla morte del padre

Prima dell’esibizione a Sanremo, la prima senza il padre che potesse ascoltarla, la cantante gli ha fatto una dedica. Per lei la morte del padre è stata devastante. È successo nel settembre 2022. Lui per lei, c’è sempre stato. “Mi ha scoperto che cantavo di nascosto nella mia cameretta. Da quando avevo 10 anni, ha cominciato a portarmi in giro a fare le serate, all’inizio facevo solo la corista, poi la solista. Non c’è mai stato il “non detto” nella nostra casa, gli ho sempre detto che gli volevo bene. Non c’è stato un giorno in cui non gli abbia detto ‘ti amo, buonanotte papà’. Ci sentivamo sette-otto volte al giorno, sempre. Sono stata con lui fino all’ultimo, quindi non ho rimpianti. Gli ho promesso molte cose e le sto realizzando”, aveva raccontato Emma lo scorso anno a Domenica In. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Sanremo, il significato della collana tra le mani di Irama

Leggi anche: “Ha bestemmiato”. Sanremo, esplode la bufera sulla concorrente

Emma, il padre morto nel 2022 a causa della leucemia

Ciò che l’ha sconvolta maggiormente è stato vedere il suo eroe indebolirsi a causa della leucemia. E lei non poteva fare niente per aiutarlo. “La cosa che devo ancora curare, che devo ancora sistemare, che mi ha devastato più della morte stessa, è stato vedere il mio supereroe, bello, grande, diventare sempre più piccolo, sempre più sofferente e sentirmi inerme davanti a tutto questo. Avrei fatto di tutto per lui ma non potevamo fare niente. Questo mi ha fatto molto male, vedere mio padre stare così tanto male, soffrire tanto…”, ha rivelato la cantante nel salotti di Mara Venier. Cosa ha fatto ieri sera sul palco dell’Ariston? (Continua dopo le foto)

Sanremo, la dedica di Emma al padre prima dell’esibizione

Emma ha fatto una dedica al padre scomparso nel 2022, morto a seguito di una leucemia. “Papà, questa è per te”, ha sussurrato. Così Emma ha iniziato la sua esibizione all’Ariston. Un momento davvero emozionante che la cantante ha voluto quasi tenuto per sé. Prima di cantare, la cantante salentina ha anche ricevuto un incoraggiamento da parte di Giorgia, che l’aveva appena presentata. “Vai Emma spacca”, le ha detto la cantante.