“Grande Fratello”, Greta e Maddaloni danno la notizia ai coinquilini

Nella giornata di ieri Greta Rossetti e Marco Maddaloni sono stati incaricati di leggere al resto dei coinquilini una comunicazione importante presa dagli autori. Gli abitanti della casa del Grande Fratello sono già abbastanza scossi dall’abbandono di Fiordaliso ed ora arrivato un nuovo messaggio da parte della produzione potrebbe tirargli su il morale. Vediamo cosa è stato detto loro.

Leggi anche: “Grande Fratello”, Beatrice passa un brutta nottata e spara a zero sugli autori

Leggi anche: “Grande Fratello”, Fiordaliso si espone su Beatrice dopo l’uscita dalla casa: “Cosa dovete fare”

Il rientro di Garibaldi a sorpresa

Nel corso della puntata di lunedì del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è arrivato in studio dopo l’improvviso malore di settimana scorsa che lo ha visto abbandonare la casa con un’ambulanza. Fortunatamente niente di grave, il gieffino ha spiegato che quel giorno aveva mangiato poco e aveva fatto un duro allenamento. “Mi sono messo sul Tapis a correre non ce l’ho fatta. Dopo un’ora e un quarto di corsa ho sentito che qualcosa non andava. Sono andato a prenderle acqua e zucchero per riprendermi ma non ho fatto nessun effetto. Mi sono messo a letto. Quando mi sono svegliato qualcosa non mi tornava, non riuscivo a reagire al mio corpo.stavo andando in bagno sono svenuto da lì non ricordo più niente“, ha detto con il sorriso al pubblico e ad Alfonso.

E mentre tutti erano impegnati ad ascoltare Perla l’imminente incontro con Mirko Garibaldi ha fatto il suo ingresso accolto da urla e abbracci da parte di tutti. Nel corso della puntata, un momento davvero toccante è stato quando Fiordaliso ha comunicato di voler abbandonare la casa perché stanca. Tra le lacrime i ragazzi l’hanno salutata mentre varcava la Porta Rossa. E quando qualcuno esce, due ne entrano: Simona Tagli e Alessio Falsone. (continua dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, quanto deve pagare di penale Beatrice se lascia la casa

Greta e Maddaloni danno la notizia ai coinquilini

Una buona notizia per gli inquilini del Grande Fratello. Greta e Marco hanno avuto il compito di leggere a tutti un comunicato arrivato direttamente dalla produzione. Tra lo stupore generale e la curiosità, il GF ha deciso di premiare i concorrenti ristabilendo il budget settimanale. “Il budget è di 20 euro a testa, quindi 340 €. Facciamo i bravi, ci hanno dato un’altra possibilità”, ha detto Greta ai coinquilini. Giuseppe, Massimiliano e Paolo, intanto, hanno ricevuto, dall’ex tentatrice di Temptation Island, il compito di compilare la lista della spesa.