“Grande Fratello”, quanto deve pagare di penale Beatrice se lascia la casa

Durante la puntata di ieri, lunedì 5 febbraio 2024, del Grande Fratello, Beatrice è stata molto chiara: non ha più voglia di restare nella casa. La concorrente ha lasciato un appello al pubblico: di votare perché possa uscire dal Grande Fratello. In questo modo, la concorrente uscirebbe dal programma per il televoto del pubblico. Quanto le costerebbe invece la penale se dovesse decidere di abbandonare il programma da sola? (Continua dopo le foto)

Beatrice vuole lasciare la casa

Serata difficile quella di ieri per Beatrice. La botta finale è arrivata inaspettatamente da Alfonso Signorini durante la nomination fatta in confessionale. Beatrice si è lamentata perché da inizio programma, tutte le puntata sono incentrate su di lei, o meglio, in tutte le puntate gli altri concorrenti la attaccano pesantemente. Ieri la sua pazienza è arrivata al limite di sopportazione. Come se non bastasse, il conduttore ha sferrato il colpo finale, sottolineando che anche lei a volte è pesante e che se lei ha una personalità forte è logico che la maggior parte delle dinamiche ruotino intorno alla sua figura. Beatrice ha chiesto al pubblico di mandarla a casa ma è probabile che questo non succeda: secondo molti questa edizione del Grande Fratello non avrebbe senso senza di lei. Quindi è possibile che lei scelga di andarsene durante la prossima puntata. Se così fosse, si ritroverebbe costretta a pagare una penale. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, quanto pagherebbe di penale Beatrice se lasciasse la casa

Alcuni esperti hanno rivelato che i vipponi di quest’anno sarebbero stati costretti a firmare un contratto in cui la penale, in caso di ritiro, o addirittura nel caso della squalifica, sarebbe parecchio alta. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la squalifica costerebbe la bellezza di 50mila euro per i Vip e un po’ meno per i Nip. L’abbandono del programma invece costerebbe caro a Beatrice: intorno ai 30mila euro. Ma quanto guadagna l’attrice ogni settimana al Grande Fratello? (Continua dopo le foto)

Quanto guadagna Beatrice Luzzi al “Grande Fratello”: il cachet da urlo

I concorrenti spesso minacciano di lasciare il programma e i telespettatori sono infastiditi ogni volta che un concorrente si lamenta. Soprattutto pensando a quanto guadagna ognuno di loro per stare in una casa dove i comfort non mancano. Sicuramente, Beatrice è tra quelli che guadagnano di più nella casa. Secondo alcune indiscrezioni, il cachet dell’attrice si aggirerebbe intorno ai 15.000 euro a settimana. Certamente uno dei più alti della trasmissione condotta da Alfonso Signorini.