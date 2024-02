“Grande Fratello”, Beatrice vuole abbandonare la casa: cos’è successo con Alfonso

La puntata di ieri, lunedì 5 febbraio 2024, del Grande Fratello è stata particolarmente pesante per Beatrice. Amatissima dal pubblico ma odiata all’interno della casa. Dall’inizio del programma, Beatrice è protagonista assoluta delle dirette, dove viene attaccata di continuo dagli inquilini. Ieri però, si sono accumulate troppe cose: l’abbandono di Fiordaliso, una nuova arrivata che l’ha pesantemente criticata, uno scontro con Massimiliano Varrese e gli attacchi di Perla e Paolo. A fine puntata, durante le nomination, Beatrice è esplosa e ha chiesto di poter lasciare il programma. Cosa le ha detto Alfonso Signorini? (Continua dopo le foto)

Il confronto tra Beatrice e Alfonso Signorini

Durante le nomination del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha avuto un lungo confronto con Beatrice Luzzi in confessionale. L’attrice era esasperata dopo la pesantissima puntata che ha dovuto affrontare. Alfonso Signorini però non l’ha risparmiata. “Sei in una condizione stressata: tu sei una persona rispettabilissima, una donna intelligente, autonoma intellettualmente, non hai bisogno di approvazioni segui la tua linea sai argomentare e dimostrare in termini concreti quello che dici e questo per il programma è un valore immenso. Questo è un valore tuo immenso e te l’ho detto anche più volte”, le ha detto per rincuorarla. In effetti, questa edizione del Grande Fratello senza Beatrice non avrebbe senso, ritengono moltissimi telespettatori, e il conduttore lo sa bene. Nonostante ciò, Signorini ha affondato la concorrente. (Continua dopo le foto)

L’affondo di Signorini a Beatrice

“Ti sto spiegando anche il motivo in cui mi sono esposto nei suoi confronti e non avrei dovuto farlo, però riconosco che tu a volte pur con questa mia predisposizione accogliente sai portarmi all’esasperazione perché sei egoriferita e porti la gente a una relazione tossica”, ha detto Alfonso Signorini a Beatrice. “Questo te lo dico, non mi piace quando tu ripeti come un mantra sempre le stesse cose, evidenziando quando sei stata maltrattata, il senso non è quello di mettere su bianco quello che ti è stato detto e ti assicuro che se dovessimo farlo con te la guerra è alla pari, anche tu ti sei espressa in termini poco eleganti e affettuosi”. Beatrice è rimasta basita dalle parole del conduttore.

Voglio proprio vedere come lo fate il programma senza di lei#grandefratellopic.twitter.com/EsidUXTUVa — Bene___ (@Bebbe___) February 6, 2024

“Grande Fratello”, Beatrice vuole lasciare la casa: lo scontro con Alfonso Signorini

Beatrice era assolutamente contrariata dalle parole di Alfonso: secondo lei, gli sforzi da parte sua ci sono stati, ma in puntata non si vedono i video giusti. Allora il conduttore ha provato ad andarle incontro, anche se sembra che le sue parole non abbiano avuto un effetto benefico sulla concorrente. Anzi. “Io da parte mia ti posso dire che sarò attento a mettere in evidenza questi momenti costruttivi prendo io l’impegno, però ti chiedo di avere un’attenzione e una capacità di ascolto senza mettersi in cattedra, devo essere sincero con te, devi lavorare anche tu su questo carattere”. “Io sono stata tanto emarginata che ora non riesco più ad andare avanti, ma io fuori ho tante responsabilità da affrontare allora Alfonso facciamo che esco anche io come Fiordaliso e voi continuate il programma e impostate le puntate su qualcun altro perché io sono piena. Sfido chiunque ad affrontare 5 mesi come quelli che ho passato io e poi il fatto che abbia un ruolo così forte mi rende di fatto antipatica”. Poi l’appello ai suoi fan. “Invito il mio pubblico a eliminarmi, perché non ho più niente da dare”, ha affermato la concorrente. I fan ascolteranno la loro beniamina?