Beatrice Luzzi come sempre protagonista indiscussa delle dirette del Grande Fratello, è stata al centro di un duro scontro con Massimiliano Varrese durante la puntata di ieri, lunedì 5 febbraio 2024. L’attrice è finita sotto accusa da più parti, sia dai concorrenti che da Alfonso Signorini. Il colpo di grazia però, è stato inferto da Paolo, che non ha apprezzato lo scontro in Mistery tra lei e Massimiliano. Paolo ci è andato giù pesante. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, lo scontro tra Beatrice e Massimiliano

Durante la puntata di ieri, Alfonso Signorini ha chiamato in Super Led Beatrice e Massimiliano, per un ennesimo confronto tra i due acerrimi nemici della casa. Tra i due non è c’è mai stata una grande simpatia, ma nelle ultime settimane la situazione è peggiorata con l’attrice che si è sentita in diverse occasioni presa di mira. I due non hanno alcuna intenzione di venirsi incontro. Anzi, Beatrice ha usato parole forti nei suoi confronti. “Per quanto riguarda l’energia di Massimiliano non la sta dando a nessuno. Ha un lato spaventoso, violento, rabbioso e cattivo, capace di dire cose come repellente, cattiva e mera attricetta, tutte le cattiverie che abbiamo visto da ottobre a dicembre. Ha detto e fatto cose molto gravi, è stato più volte salvato dalla casa e non solo. È stato verbalmente aggressivo, ce ne siamo resi conto tutti”, ha detto la concorrente. (Continua dopo le foto)

Paolo difende Massimiliano

Se gran parte del pubblico è d’accordo con quanto detto da Beatrice su Massimiliano, c’è la maggioranza dei concorrenti che lo difende. In casa infatti, è Beatrice la “pecora nera”, mentre Varrese viene spesso protetto dai suoi inquilini. Tra questi, Paolo Masella, che durante la puntata di ieri dopo lo scontro tra Beatrice e Massimiliano, è andato dall’attrice e le ha rivelato tutto ciò che pensa di lei. Il ragazzo è stato molto aggressivo e ha usato parole forti contro la concorrente. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Paolo attacca Beatrice dopo lo scontro con Massimiliano

Subito dopo lo scontro con Varrese, Paolo è andato da Beatrice per farle un personalissimo commento su quanto appena accaduto. “Tutto quello che hai detto di Massimiliano è come se ti stai facendo un autoanalisi, hai detto che lui ti ha fatto la pantomima perché stavi a piangere e tu quando passi vicino a lei [Perla, ndr] le fai ‘uh che fai piangi?’. Sei una persona orribile, guardati allo specchio e guarda bene chi sei prima di parlare delle altre persone perché tu non sai cosa vuol dire campare. Fidati”, ha detto. Ma il suo sfogo non è finito qui. “Se tu vedi una persona così [Massimiliano, ndr] aggressiva significa che tu non sei capace di stare sulla terra. Voli sulle nuvole. La vita è un’altra cosa, tu sei sempre stata sulle nuvole. Me lo dimostri tutti i giorni la persona che sei. Parli degli altri in modo aggressivo, violento e cattivo. Cerchi di demolire le persone, fai del male. Perché nessuno ti vuole qui dentro? Perché sei una persona che fa male”. Beatrice non gli ha neanche risposto. Ieri ne aveva in sopra i capelli.