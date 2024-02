Garibaldi, le sue condizioni dopo il malore e quando torna al “Grande Fratello “

Venerdì scorso Giuseppe Garibaldi ha accusato un malore nella casa del “Grande Fratello“. Il gieffino è stato immediatamente soccorso. Poco dopo è arrivato il comunicato ufficiale del “Grande Fratello”. Garibaldi non è ancora rientrato nella casa e i fan sono in apprensione per le sue condizioni di salute. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, urla e insulti fuori dalla casa: cosa c’entra Garibaldi

Leggi anche: “Grande Fratello”, il gesto di Beatrice per Garibaldi non passa inosservato

“Grande Fratello”, malore per Giuseppe Garibaldi

Attimi di apprensione nella casa del “Grande Fratello” venerdì scorso quando Giuseppe Garibaldi ha accusato un malore. La regia ha immediatamente staccato le immagini, permettendo ai medici di prestare soccorso al gieffino. Garibaldi è stato trasferito fuori dalla casa ed ha ricevuto le opportune cure. Il concorrente del reality show non è ancora rientrato nella casa più spiata d’Italia. Sia i fan che i compagni d’avventura sono in apprensione per le sue condizioni di salute. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, paura per Beatrice: cosa ha confidato a Fiordaliso

Leggi anche: “Grande Fratello”, chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione

Giuseppe Garibaldi come sta

Dopo il malore di venerdì sera, Giuseppe Garibaldi adesso sta bene. Già il comunicato pubblicato dal “Grande Fratello” aveva rassicurato i fan in merito alle condizioni del gieffino. Adesso sul profilo Instagram del concorrente è stato pubblicato un post molto rassicurante: “Dopo il grande spavento di ieri sera, vogliamo comunicarvi che Giuseppe sta bene; ha effettuato i dovuti accertamenti e continuerà ad essere monitorato nelle prossime ore, nella speranza di vederlo nella casa del Gf il prima possibile“. (Continua…)

Quando rientrerà nella casa

Secondo quanto appreso da Leggo, Giuseppe Garibaldi potrebbe rientrare stasera nella casa del “Grande Fratello”. Il gieffino adesso sta bene ed è ufficialmente fuori pericolo. Garibaldi riceverà l’abbraccio dei suoi coinquilini, che si sono spaventati molto quando ha accusato il malore venerdì sera. Non ci resta che attendere la puntata del “Grande Fratello”, in onda stasera su Canale 5.