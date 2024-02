“Grande Fratello”, la frase di Mirko sussurrata a Perla

Nella puntata del Grande Fratello in onda ieri, lunedì 5 febbraio 2024, Perla ha avuto un nuovo confronto con Mirko. Ormai la sua passata relazione con Greta sembra essere molto lontana. Mirko in tutti questi mesi ha sempre ripetuto che dopo tutto ciò che è successo, avrebbe continuato da solo. Questa volta però, è apparso molto diverso dal solito. Il ragazzo sembrava in cerca di risposte da parte di Perla. Che stia iniziando a pensare che la loro storia dovrebbe ricominciare? Inoltre, Mirko sussurrato nell’orecchio a Perla una affermazione che ha spiazzato tutti. (Continua dopo le foto)

Cosa ha chiesto Mirko a Peela

Alfonso Signorini ha mandato Perla in tugurio, dove ha incontrato Mirko. “Questo è l’unico modo per parlarti e soprattutto per capire cosa tu hai dentro, cosa vuoi fare adesso. Quello che mi importa è il tuo bene e anche portare l’attenzione su noi due. Io mi sto dando tempo per capire, ma sono passati mesi, da Temptation Island è passato quasi un anno e io non sono più qui dentro da due mesi”, ha detto alla ex. Mirko ha chiesto a Perla di fare il punto della situazione per capire il suo “stato d’animo, quello che pensi. È giusto che io capisca e abbia le risposte“, ha detto il ragazzo. Perla probabilmente non si aspettava di dover dare risposte a Mirko. La fine della loro storia per lei è stata un duro colpo e nonostante l’enorme affetto che prova per l’ex non sa se ricomincerebbe tutto da capo. (Continua dopo le foto)

La risposta di Perla a Mirko

Perla ha ammesso che è “complicato” spiegare cosa ha dentro. “È una situazione mi ha fatto rimanere tanto male. Cioè, mi sono sentita delusa anche qui dentro la casa. Però sai benissimo che a determinate cose non vado oltre perché oggi non faccio più l’errore che ho fatto ieri”, ha detto Perla restando sul vago. Ci ha pensato Alfonso Signorini ad incalzarla. “Mirko vuole sapere se nella tua vita c’è ancora posto per lui, che cosa pensi”. Anche qui nessuna certezza, lei vuole “metabolizzare” e ha paura di affrontare “il dopo” anche se lo pensa spesso. Poi i due si sono abbracciati per salutarsi e Mirko ha sussurrato una frase a Perla che ha stupito tutti. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, cosa ha sussurrato Mirko nell’orecchio a Perla: riguarda Beatrice

Poco prima di salutarsi Mirko ha stretto in un abbraccio Perla e le ha sussurrato all’orecchio una frase su Beatrice. Ricordiamo che Perla e Beatrice non vanno d’accordo e che le due hanno avuto uno scontro anche durante la puntata di ieri. “Bea ha sbagliato a volte con le parole ma è una persona intelligente da cui si può imparare tantissimo”, ha detto Mirko. Perla però rimane sulle sue e ha detto a Mirko di non essere del tutto d’accordo con questo ragionamento.