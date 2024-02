“Grande Fratello”, Beatrice passa un brutta nottata e spara a zero sugli autori

Puntata ricca di contenuti quella di ieri 5 febbraio del Grande Fratello. A perdere il televoto e finire in nomination è stato Stefano, mentre i nominati della puntata sono Beatrice, Federico e Vittorio. Momento drammatico quando Fiordaliso ha comunicato di voler abbandonare il gioco perché stanca. E una luce in fondo al tunnel per i Perletti, dopo l’ennesimo confronto tra Mirko e Perla, qualcosa sembra essersi smosso da parte dei due. Poi, immancabile lei, Beatrice, che dopo la diretta, invece di andare a dormire, ha passato la notte in bianco e ha sparato a zero sugli autori.

Puntata pesante per Beatrice

La puntata di ieri sera parte subito con un nuovo confronto tra Beatrice e Perla. Le due donne, considerate le regine della casa, o come dice Beatrice, la regina e il “boss”, hanno diviso la casa in due e fanno “a gara” su chi ha più alleati. Finito il blocco con Perla, per Beatrice sembrava finita, invece nuovi avvenimenti hanno portato l’attrice a a stancarsi delle situazioni che si creano all’interno della casa, contro di lei. A pesare ancora di più è l’uscita dell’amica Fiordaliso, che sicuramente hanno portato Bea a sentirsi ancora più isolata e sotto pressione. (continua dopo le foto)

Nuova battaglia tra Beatrice e Massimiliano

Un nuovo scontro tra Beatrice e Massimiliano ha monopolizzato la puntata. Sebbene i dissapori fra i due siano orami un cliché, quest’ultimo diverbio è stato ancora più feroce, tanto da buttare giù il morale della Luzzi. Nel corso ella discussione Beatrice avrebbe tirato in mezzo anche gli autori del programma, accusandoli di coprire le spalle al gieffino. “Quanto sei protetto, questa è la verità.. per questo non hai niente da dire. Sei incontentabile”, ha esordito l’attrice. Immediatamente Varrese avrebbe riportato queste parole ad Anita, che si è subito schierata dalla sua parte.

Nonostante il carattere forte e le spalle larghe, Beatrice non sarebbe riuscita a scollarsi di dosso le incomprensioni e ha affermato di non essere riuscita a chiudere occhio durante la notte. A sostenerla Stefano e Sergio, che da quando sono entrati le hanno sempre mostrato amicizia e supporto. Intorno alle 2 di notte le telecamere della casa di Cinecittà si sono spente e quindi cosa sia successo in quelle ore resta un mistero, ma alle 9:30 di mattina gli utenti si sono subito resi conto che i tre erano ancora vestiti come in puntata e, proprio in quel momento, si stavano preparando per andare a dormire.