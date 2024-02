“Grande Fratello”, Fiordaliso si espone su Beatrice dopo l’uscita dalla casa: “Cosa dovete fare”

Gossip. “Grande Fratello”, Fiordaliso lancia un messaggio all’amica Beatrice dopo l’uscita dal reality show Mediaset. Scopriamo insieme le parole della cantautrice e cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Fiordaliso e l’abbandono del reality

All’interno del “Grande Fratello” i colpi di scena continuano ad essere dietro l’angolo. Durante la puntata andata in onda lunedì scorso, 5 febbraio 2024, Fiordaliso ha deciso di abbandonare la casa del Gf. La cantautrice era una delle poche persone a sostenere la concorrente Beatrice Luzzi, ormai da mesi al centro degli attacchi continui da parte di alcuni inquilini. Tra Beatrice e Fiordaliso è nata una vera amicizia all’interno del reality show Mediaset. Le due concorrenti si sono sempre fatte forza a vicenda, confrontandosi e confortandosi nei momenti di maggiore fragilità. (Continua a leggere dopo la foto)

Fiordaliso, le parole per l’amica Beatrice Luzzi dopo l’uscita dalla casa

Durante la puntata di lunedì 5 febbraio 2024, Fiordaliso ha deciso di abbandonare la casa del “Grande Fratello”. La nota cantante italiana aveva deciso di lasciare il reality show Mediaset perché si sentiva stanca e di essere arrivata al limite delle sue forze. La notizia ha scosso gli equilibri della casa, precari ormai da molto tempo. Durante la sua permanenza nella casa, Fiordaliso aveva stretto un bellissimo legame d’amicizia con Beatrice Luzzi. La cantante, dopo pochi giorni dall’abbandono del reality di Canale Cinque, ha voluto dedicare alcune parole all’amica. “Non sto guardando Sanremo ,sto guardando Beatrice. Ce la fa la mia rossa del coraçon. Vedrete che lei ce la farà“, ha scritto Fiordaliso sul suo profilo X (l’ex Twitter). Un utente ha fatto notare all’artista che senza di lei Beatrice potrebbe affrontare maggiori difficoltà all’interno del “Grande Fratello”. La cantante ha replicato al commento raccontando che la sua decisione è stata dettata dalla stanchezza: “Ragazzi purtroppo ero stremata“. (Continua a leggere dopo la foto)

Il discorso prima dell’abbandono del “Grande Fratello”

Prima di lasciare definitivamente la casa del “Grande Fratello”, Fiordaliso ha voluto spendere due parole per spiegare il motivo che si cela dietro alla sua scelta. “Sono stata qui dentro quasi cinque mesi e sono stati molto intensi. Non mi sono risparmiata e mi sono lasciata andare senza freni. Volevo farmi conoscere per quella che sono, qui grazie ai ragazzi sono rinata, sono ritornata me stessa. Mi portavo dietro un bagaglio molto pesante, ora invece, sono tornata a essere la pazza che sono. Non me l’aspettavo di restare così tanto. Pensavo di durare pochissimo, che mi avrebbero eliminata dopo poche settimane.Mi sono lasciata andare a me stessa. Arrivavo da un brutto periodo, mi avete aiutato a ritrovarmi. Magari mi portavo dietro un bagaglio troppo pesante. È stata un’esperienza indimenticabile, sono rinata e ritornata in me. Non ce la faccio più. È molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile. Sono tutti figli miei ormai, una famiglia allargata. Non potevo dirgli che me ne andavo, mi sembra quasi di tradirli”. Una volta raggiunto il salotto della casa, la cantautrice, visibilmente commossa, ha salutato tutti i concorrenti con cui ha trascorso gran parte del suo percorso all’interno del reality. “Vi lascio, vi amo moltissimo, ma non ce la faccio più a stare qua dentro, devo uscire. Vi ho vissuto fino all’ultimo e vi aspetto fuori. Non cambio idea, la mia avventura è finita”.