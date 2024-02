Sanremo, il significato della collana tra le mani di Irama

È iniziata ieri la 74° edizione del Festival di Sanremo. Trenta artisti in gara si sono esibiti sul palco dell’Ariston, presentati per il quinto anno di fila da Amadeus e co-condotto da Marco Mengoni, vincitore dello scorso anno con il brano “Due vite”. Tra gli artisti, il la canzone “Tu no”, anche Irama, che ha attirato l’attenzione, oltre per le parole del brano, sia per una collana che teneva tra le mani.

Leggi anche: “Sanremo”, sono arrivati gli ascolti ed è sorpresa assoluta

Leggi anche: Sanremo 2024, chi è la famosa fidanzata di Dargen D’Amico: si scopre tutto ora

Irama, il significato della collana tra le sue mani

Il quinto ad esibirsi sul palco dell’Ariston ieri sera è stato Irama, con “Tu no”, una ballata dal significato profondo delle parole scritte dal cantante per la sua ex fidanzata. Dopo il primo ascolto, che non ha convinto a pieno la giuria della sala stampa, questa sera Irama, che si esibirà come penultimo nella scaletta, proverà a convincere il pubblico e la giuria radiofonica. L’artista si è sempre distinto, sin dai tempi di Amici, per il suo particolare timbro di voce.

Per la prima del Festival, Irama ha optato per un outfit total black, in modo che il pubblico si concentrasse sulla canzone e non sul suo vestiario. Questo però, fa felice chi lo ha scelto per il Fantasanremo visto che proprio il nero è uno dei bonus presenti nel regolamento. Total black anche per i Negramaro. Ma il dettaglio non è passato inosservato: Filippo teneva stretta tra le mani una collana con un ciondolo a cuore. Scopriamo il significato di quel gioiello. (continua dopo la foto)

Leggi anche: “Sanremo”, lo sguardo tra Mengoni e Mahmood infiamma il web

Il significato della collana

Sui social molti si interrogano sul significato della collana che Irama ha portato con sé sul palco, ma non indossata al collo, bensì stretta tra le mani. Qualcuno ipotizza su X (ex Twitter) che potrebbe essere un ricordo della sua amata nonna. Non manca chi nota anche una certa somiglianza con l’amuleto di The Vampire Diaries, la collana Verbena del personaggio Elena Gilbert. La collana era tenuta da un filo rosso al polso, che potrebbe essere un rimando ad un legame indissolubile. Purtroppo il vero significato non è stato svelato e il cantante non ha rilasciato nessun commento sull’argomento