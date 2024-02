La prima serata del 74esimo Festival di Sanremo è partita benissimo. Amadeus è riuscito a superare anche se stesso in termini di ascolti, andando oltre il 65% di share. Tantissimi i momenti emozionanti nel corso della serata: dal monologo della mamma di Giogiò allo spettacolo musicale messo in scena dal co-conduttore della serata Marco Mengoni. Rimendo in tema di Mengoni, i telespettatori hanno notato in particolare uno scambio di sguardi tra lui e Mahmood. Le ipotesi sul web sono state tantissime. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Sanremo 2024, chi è la famosa fidanzata di Dargen D’Amico: si scopre tutto ora

Leggi anche: “Sanremo”, sono arrivati gli ascolti ed è sorpresa assoluta

Leggi anche: “Sanremo”, esplode il caso Irama: l’accusa è gravissima

Leggi anche: Sanremo, Marco Mengoni preoccupato dietro le quinte: cos’è successo

“Sanremo”, lo sguardo tra Mengoni e Mahmood infiamma il web

Il Festival di Sanremo ogni anno regala qualche scoop succulento a chi lo segue con passione orami da anni. Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2024, che ha conquistato uno share di oltre il 65%, a catturare l’attenzione del popolo di X sono stanti Marco Mengoni e Mahmood. Al primo, nelle vesti di co-conduttore, è toccato introdurre il collega tornato in gara con il brano Tuta gold. Poco prima di lasciargli il palco, l’artista di Ronciglione ha messo una mano sulla sua spalla facendo girare di scatto Mahmood, e lo sguardo che si sono scambiati ha scatenato la fantasia dei fan dei due artisti, che hanno pensato bene di invadere X con post a loro dedicati. In molti vedrebbero bene una love story tra i due artisti (Continua a leggere dopo la foto)

Le fantasie del popolo di X

Lo sguardo tra Marco Mengoni e Mahmood ha letteralmente dato il via al primo gossip di Sanremo 2024. C’è chi ammette di aver usato il rallentatore per cercare di leggere meglio la breve interazione tra i due cantanti; qualcun altro ha scritto: “La verità è che di questa serata si parlerà solo della tensione tra Mahmood e Mengoni, dateci il gossip nostro pane quotidiano “. E ancora: “Noi che studiamo gli sguardi e il body Language di Mahmood e Marco Mengoni “, “Ore 23:35 la gara va avanti ma il popolo di X è ancora fermo a Mengoni e Mahmood” e “Possiamo approfondire la questione Mengoni Mahmood visto che abbiamo percepito tutti? “.