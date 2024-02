Sanremo, Marco Mengoni preoccupato dietro le quinte: cos’è successo

Per la prima serata del Festival di Sanremo, Amadeus ha scelto come co-conduttore Marco Mengoni. Il cantante è stato scelto proprio per la vittoria dello scorso anno con il brano “Due vite”. Mengoni ha offerto al pubblico momenti di musica alternati da piccoli show. Le sua performance è stata impeccabile ed è stato apprezzato da tutti. Tuttavia, pare che dietro le quinte l’artista non sia stato per niente tranquillo. A raccontarlo è stato Fiorello nel suo show di Viva Rai2!- Viva Sanremo!

Marco Mengoni co-conduttore di Sanremo 2024

Grande debutto per la prima serata del Festival di Sanremo 2024. Sul palco dell’Ariston si sono esibiti tutti e trenta i cantanti in gara compreso il co-conduttore Marco Mengoni, finito poi in vetta alla classifica dei big. Il cantante è davvero apprezzato e la scelta di Amadeus di averlo al suo fianco è stata davvero azzeccata. Questa sera, invece, ci sarà Gorgia, giovedì e venerdì ci saranno rispettivamente, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Per il gran finale Fiorello. Ma torniamo a Mengoni, possiamo dire che la serata di ieri sia stata letteralmente la sua. Vincitore dello scorso anno, l’artista ha regalato al pubblico un medley dei suoi successi più belli, ma ha saputo anche intrattenere i presenti in modo impeccabile, rubando la scena anche al padrone di casa. Marco ha dimostrato davvero un talento innato come presentatore, eppure dietro le quinte non è apparso per niente soddisfatto. (continua dopo la foto)

La preoccupazione dietro le quinte

Al termine della prima serata del Festival, Marco Mengoni è stato anche ospite di Viva Rai 2! Viva Sanremo!. Marco si è presentato con un cartello sul quale aveva fatto stampare la parola “Aiuto!”, probabilmente in riferimento alle pochissime ore trascorse tra la fine della prima diretta di Sanremo e l’inizio dello show di Fiorello.

Il conduttore ha raccontato un retroscena su Mengoni della prima serata del Festival, svelando che dietro le quinte era molto preoccupato e temeva di non farcela. “Sono andato dietro le quinte a trovare gli autori, a vedere come andavano le cose e a un certo punto ho visto lui, in un angolo, che diceva ‘Non sono capace, sto sbagliando tutto, non sta andando bene’. Aveva fatto delle cose pazzesche. Ha presentato bene, cantato bene, aveva fatto tutto benissimo. Sei peggio di me. Invece sei stato bravissimo!”. Mengoni ha confermato per poi spiegare: “Sono Capricorno ascendente Vergine. Se non è tutto perfetto, non mi piace”.