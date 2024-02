“Sanremo”, l’annuncio di Amadeus in diretta davanti a milioni di italiani

La prima puntata del Festival di Sanremo 2024 è stata seguita 10,6 milioni di telespettatori per il 65,1% di share. Un nuovo record per Amadeus, che nonostante sia al suo quinto Festival non smette mai di stupire il suo pubblico. Anche il podio, con diversi nomi femminili, ha stupito i telespettatori: Loredana Berté con il brano Pazza, Angelina Mango con La noia, Annalisa con Sinceramente, Diodato con Ti muovi e al quinto posto Mahmood con Tuta gold. Nel corso della diretta non sono mancati dei piccoli colpi di scena. Amadeus ha deciso, in maniera velata, di togliersi qualche sassolino nella scarpa e di lanciare qualche frecciatina qua e là, che è stata colta immediatamente dai fan più attenti del Festival. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Va messo in galera”: Sanremo, succede di tutto dopo l’esibizione di Lazza, con chi se la prendono

Leggi anche: “Sanremo”, il figlio di Amadeus lascia tutti a bocca aperta: cosa hanno notato i telespettatori

Leggi anche: Sanremo, la classifica dopo la prima serata: le migliori canzoni

Leggi anche: Sanremo, la famosissima minaccia un clamoroso intervento: cosa succede

“Sanremo”, Amadeus frecciatina all’Agcom in diretta

A conclusione della prima serata del Festival di Sanremo 2024, è Loredana Bertè a posizionarsi sul gradino più alto del podio. La cantante è rimasta senza parole e sui social ha voluto ringraziare tutti: “Grazie a tutta la stampa che mi ha regalato questo sogno! So che la classifica é parziale, ma ancora non ci credo. Vi amo”. Una serata che ha lasciato tutti quanti a bocca aperta anche per quanto riguarda gli ascolti superando il 65% di share. Amadeus e il nuovo Re di Sanremo e nel corso della prima diretta del Festival ha ben pensato di lanciare un frecciatina all’Agcom, dopo i fatti avvenuti nel corso della precedente edizione della competizione canora. Tutti ricorderanno quando la Rai è andata incontro alla salatissima multa pari a 175mila euro per pubblicità occulta. “Però ne ha incassati tanti la Rai grazie al Festival e grazie alla pubblicità, data anche dai social”, aveva detto Amadeus. “Vediamo se li dovrò pagare io, che sarà mai pagare 175 mila euro…? Vedremo cosa deciderà la Rai”, ha aggiunto in merito alla questione. Ieri sera, 6 Febbraio 2024, Amadeus ha deciso di togliersi un sassolino nella scarpa, lasciando tutti stupefatti. (Continua a leggere dopo la foto)

La frecciatina di Amadeus all'AGCOM di gran lunga il siparietto più divertente della serata — Alessandro (@alecs_pi) February 6, 2024

Le parole del noto conduttore Rai

Il Festival di Sanremo, come tutti i programmi televisivi, è sbarcato sul mondo dei social. Attraverso X e Instagram, il pubblico da casa può commentare live le canzoni, i look degli artisti e tutto ciò che avviene in mondovisione. Nello sponsorizzare i social legati a Sanremo 2024, Amadeus ha deciso di lanciare una frecciatina con tutto l’arco e la faretra all’Agcom. La battuta velata del condotture non è passata inosservata: “Naturalmente sapete che Sanremo è sempre più social, ci sono occasioni per postare qualsiasi cosa, cerco di non usare molti termini, perché non sono social e quindi rischio di diventare boomer, ma usate i social. Poi devo stare attento sennò mi danno un’altra multa”. Parole che hanno fatto il giro del web e su X immediatamente sono arrivati i primi commenti del tipo: “La frecciatina di Amadeus all’AGCOM di gran lunga il siparietto più divertente della serata”.