“Sanremo”, il figlio di Amadeus lascia tutti a bocca aperta: cosa hanno notato i telespettatori

La prima puntata del Festival di Sanremo 2024 è stata seguita 10,6 milioni di telespettatori per il 65,1% di share. Oltre alla kermesse canora, in onda su Rai 1, su Canale 5 c’era il film In Vacanza su Marte su Italia 1 Le Iene e su La7 DiMartedì. Che dire? La prima puntata del 74esimo Festival di Sanremo è stata superata a pieni voti. Anche le canzoni in gara hanno accontentato i vari gusti dei telespettatori, i quali hanno notato una cosa in particolare, ovvero i primi piani che la regia staccava sulla famiglia del conduttore. In prima fila, come sempre da cinque anni, si trovano la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, e suo figlio, José. Il ragazzino ha lasciato il pubblico di Rai 1 completamente senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Va messo in galera”: Sanremo, succede di tutto dopo l’esibizione di Lazza, con chi se la prendono

Leggi anche: Sanremo, la classifica dopo la prima serata: le migliori canzoni

Leggi anche: Sanremo, la famosissima minaccia un clamoroso intervento: cosa succede

Leggi anche: Allarme bomba a Sanremo, il racconto di Facchinetti

“Sanremo”, il figlio di Amadeus conquista i telespettatori

Da anni, uno dei protagonisti più amati del Festival di Sanremo è Josè Alberto Sebastiani, il figlio di Amadeus e di Giovanna Civitillo, che nell’edizione di quest’anno ha lasciato tutti a bocca aperta anche per quanto è cresciuto. In questi cinque anni, il pubblico di Rai 1 lo ha visto praticamente crescere, Sanremo dopo Sanremo, dal 2020. All’epoca del primo Festival condotto dal papà aveva solo 11 anni, oggi ne ha 15 e sta facendo incantare tutti i telespettatori, che hanno riempito il web di commenti affettuosi su di lui. Quel ragazzino, che all’inizio era un po’ spaesato dalle luci dell’Ariston, si sta trasformando in un uomo e molti telespettatori hanno espresso la loro previsione sul futuro di José su X. Interi post dedicati a lui, la vera star del Festival, il quale ogni anno sembra dare ottimi consigli ad Amadeus, ad esempio portare la Ferilli sul palco dell’Ariston fu un’idea vincente del piccolo Sebastiani. Vediamo nel dettaglio che cosa hanno notato di diverso in lui e che cosa gli augurano. (Continua a leggere dopo la foto)

STASERA FINALMENTE RITORNA IL VERO DIRETTORE ARTISTICO, L’ICONA DI SANREMO E L’ITALIA INTERA OVVERO JOSÉ SEBASTIANI ❤️#Sanremo2024 pic.twitter.com/cj8X4HmTAQ — 𝑆𝑎𝑟𝑎.🌹𝐆𝐫𝐞𝐠 𝐏𝐚𝐥𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 👑 (@smiletiziano1) February 6, 2024

I commenti del popolo di X

Tantissimi i post dedicati su X al figlio di Amadeus. Un utente ha descritto così Josè: “Stasera finalmente ritorna il vero direttore artistico, l’icona di Sanremo e l’Italia intera ovvero José Sebastiani”. Tantissimi poi i messaggi su di lui. In molti hanno notato il suo cambiamento fisico, che dire il figlio di Amadeus sta davvero diventando un uomo: “Quest’anno ha fatto un mega glow up” e “Mamma mia io mi devo ricordare che ha meno di 18 anni, perché veramente”. Altri, invece, gli augurano un futuro lavorativo in tv: “Lui tra l’altro sta tipo collaborando con una web radio o c’ha fatto un intervista. Ama ha sistemato tutta la famiglia quest’anno” e “Lui futuro direttore della Rai”.