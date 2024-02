“Ha bestemmiato”. Sanremo, esplode la bufera sulla concorrente

Che edizione di Sanremo sarebbe senza un pò di polemica? La prima serata del Festival si è conclusa con successo, con un impeccabile Merco Mengoni come co-conduttore. In occasione della prima del Festival, tantissimi i telespettatori che hanno passato la serata incollati sul primo canale della rete e a qualcuno non è sfuggito un momento in cui si è sentita una bestemmia da parte di un’artista.

Sanremo, esplode la bufera sulla concorrente

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Festival della canzone italiana. Marco Mengoni ha esordito come co-conduttore intrattenendo il pubblico e rubando la scena ad Amadeus, questa sera troveremo Giorgia, poi seguiranno Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Per la serata finale Fiorello. Nel corso della serata di ieri, terminata intorno alle 2 di notte, tutti i cantanti in gara si sono esibiti sul palco dell’Ariston. Marco Mengoni si è classificato primo seguito da Angelina Mango e Annalisa. Ma non solo giovani cantanti, in gara anche, Loredana Bertè e Fiorella Mannoia, ironicamente scambiata per Jannik Sinner dal sempre piccante Osho, hanno calcato il palco della città dei fiori. E proprio sull’esibizione di quest’ultima è scoppiata la polemica sui social. (continua dopo la foto)

“Ha bestemmiato”, scoppia la bufera

Fiorella Mannoia è in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Mariposas”. La canzone, dal ritmo spagnoleggiante, è stata acclamata dal pubblico in sala, anche se non è finita tra le prime cinque. La Mannoia, però, sarebbe finita al centro di una polemica social dopo che un utente ha pubblicato un video diventato subito virale, in cui sembra che la cantante bestemmi.

“Ma anche voi sentivate una bestemmia nella canzone di Fiorella Mannoia?“, ha scritto un utente scatenando il caos. “Ma solo io durante la canzone di Fiorella Mannoia ho avvertito una bestemmia?“. “Ma la Mannoia nel testo bestemmia?”, “Ma dice una bestemmia la Mannoia nella canzone?“. Questi i commenti medi del mondo social. Non crediamo che la cantante abbia detto qualcosa di blasfemo, ma questo è un chiaro segno che il testo del brano non sia proprio chiarissimo.