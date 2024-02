Annalisa è in gara alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Sinceramente”. L’artista è una delle candidate alla vittoria in quanto nella prima serata (voto sala stampa) si è classificata al terzo posto, mentre nella seconda serata (voto radio e pubblico) si è classificata nuovamente al terzo posto. Nel frattempo, però, esplode la bufera sulla cantante e l’accusa sarebbe veramente gravissima. (Continua…)

Annalisa vincerà il Festival di Sanremo 2024?

Annalisa è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. Il suo brano, “Sinceramente“, ha conquistato la sala stampa, classificandosi al terzo posto (su trenta partecipanti) ed ha conquistato anche le radio e il pubblico, classificandosi nuovamente al terzo posto. Annalisa è dunque una delle candidate alla vittoria, insieme ad Angelina Mango, Geolier e Loredana Bertè. Il brano della cantante segue le orme di “Mon amour” e “Bellissima” e si candida come brano più ascoltato della prossima estate. (Continua…)

L’accusa di plagio

Nelle ultime ore, però, Annalisa è finita nella bufera perchè il suo brano è stato accusato sul web di plagio. Secondo qualcuno, il brano “Sinceramente” assomiglia alla vecchia hit “Quando Quando” di The Avener & Waldeck con Patrizia Ferrara. Si tratta ovviamente di accuse infondate. Prima di scegliere i cantanti in gara, il direttore artistico Amadeus è molto attento ai vari casi di plagio. Se ne sarebbe sicuramente accorto e poi un’artista come Annalisa non avrebbe teso questa enorme trappola. (Continua…)

Le altre accuse di plagio

Il brano di Annalisa, però, non è l’unico accusato di plagio. Secondo qualcuno anche il brano di Irama, “Tu no”, somiglierebbe molto a “Someone you loved” del cantautore inglese Lewis Capaldi e anche a “Da Sempre” di Alessandro Martire. Il brano di Sangiovanni, “Finiscimi”, è stato avvicinato all’inedito di Mida, allievo della scuola di “Amici” di Maria De Filippi. In tutti questi casi ovviamente si tratta di accuse infondate. Nessun brano in gara è un plagio.