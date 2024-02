Durante la serata di ieri, mercoledì 7 febbraio 2024, Geolier ha sbaragliato la concorrenza guadagnandosi il primo posto nella classifica parziale. La stampa, durante la prima serata, aveva premiato Loredana Bertè, mentre il pubblico ieri ha scelto il giovane rapper napoletano. Geolier è in testa con I p’me, tu p’te, segue Irama con Tu no. Al terzo posto c’è Annalisa con Sinceramente, poi Loredana Bertè con Pazza e Mahmood con Tuta gold. All’Ariston si sono sentiti i fischi dal pubblico quando è stato annunciato il quarto posto della Berté. Intanto sui social, non sono mancate le polemiche. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Sanremo, il dettaglio nascosto nel look di Annalisa che in pochi hanno notato

Leggi anche: “Grande Fratello”, Varrese in lacrime in giardino: cos’è successo

Le reazioni alla classifica della seconda serata

Il pubblico dell’Ariston ha apprezzato enormemente l’esibizione della Bertè, accolta da applausi e cori da stadio ma anche da cartelli in galleria che acclamavano la cantante. In molti sono rimasti delusi quando Loredana Bertè si è piazzata al quarto posto nella classifica della seconda serata del Festival di Sanremo. Geolier invece è arrivato al primo posto, per la gioia di Josè, il figlio di Amadeus, che era seduto in prima fila e che evidentemente è un fan del rapper napoletano idolo dei teenager. La classifica della seconda serata però, non ha convinto la maggior parte dei telespettatori che si sono subito lamentati sui social. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Sanremo, Mahmood risponde alla domanda su Marco Mengoni e i fan impazziscono

Leggi anche: Sanremo, finisce malissimo per John Travolta: le parole di Fiorello

Sanremo, polemiche su Geolier: pubblico deluso dalla classifica della seconda serata

Subito dopo che è stata rivelata la classifica della seconda serata data dal voto da casa e da quello delle radio, i telespettatori hanno riversato la propria insoddisfazione sui social. Geolier al primo posto in particolare, non è stato acclamato sui social, ma neanche all’Ariston. “Classifica imbarazzante, vabbè. Dargen, non ti meritiamo”, si legge nei commenti. “Geolier al primo posto una delle cose più imbarazzanti di sempre perché con tutti quei pezzi in gara l’unico aggettivo che mi viene è imbarazzante”, ha scritto qualcuno. “Togliete il telecomando a chi ha contribuito a fare la classifica della seconda serata. Inguardabile”, si legge ancora. Oppure: “Questa classifica assurda, continuate a non premiare gente come Ghali, Dargen boh a parte Mamhood e la Bertè, il resto imbarazzante”. “Che classifica di me***”, il commento di un utente deluso. “E anche la classifica di ieri sera ha fatto schifo”, ha scritto qualcun altro.