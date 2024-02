Sanremo, è bufera per la mancata vittoria di Angelina Mango: cos’è successo

Dopo la serata delle cover a Sanremo è scoppiata una vera e propria bufera a causa della classifica finale che ha visto trionfare al primo posto il rapper napoletano Geolier. Fischi e contestazioni da parte del pubblico dell’Ariston hanno accompagnato il momento della premiazione del noto artista. A quanto pare il risultato finale della votazione non ha soddisfatto il gusto del pubblico che avrebbe gradito maggiormente la vittoria di Angelina Mango, la quale è salita sul palco per rendere omaggio al suo papà che non c’è più. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, Angelina Mango seconda nella gara cover: pubblico furioso

La classifica finale della serata delle cover a Sanremo 2024, realizzata dai voti di sala stampa, radio e televoto, ha visto trionfare Geolier, protagonista di un medley a ritmo di rap con Luchè, Guè e Gigi D’Alessio. Al secondo posto Angelina Mango, dopo la stupenda interpretazione de La Rondine, uno dei brani più belli del papà. Terza Annalisa, in duetto con La Rappresentante di Lista e Sweet Dreams. Quarto Ghali con Ratchopper, mentre Alfa è quinto grazie al duetto con Roberto Vecchioni. Il primo posto di Geolier è stato fortemente contestato dal pubblico dell’Ariston, che probabilmente avrebbe preferito Angelina Mango. La ragazza, infatti, durante la sua esibizione era stata accolta da un applauso lunghissimo e da tantissimi cartelli tra il pubblico: “Grazie Pino”. La cantante, che ha perso il padre quando aveva solamente 13 anni, ieri sera, visibilmente emozionata, è salita sul palco e ha eseguito il brano con maestria emozionando il pubblico. Una vittoria già in tasca per molti. La classifica finale però ha lasciato tutti sbalorditi e per questo non sono mancati fischi e contestazioni. (Continua a leggere dopo la foto)

La serata cover contestata dal pubblico

La vittoria di Angelina Mango era data per scontata e per questo motivo la classifica finale ha scatenato l’ira del pubblico presente all’Ariston. Al termine della serata, davanti a un sempre più imbarazzato Amadeus, all’annuncio del primo posto di Geolier la platea ha cominciato a fischiare in un modo impossibile da ignorare. In molti si sono anche alzati e hanno abbandonato la sala, rivestendosi in fretta e furia. La cover dell’artista napoletano non è stata apprezzata dal pubblico in sala che probabilmente preferiva di gran lunga la vincita della figlia del grande artista. Ma come ha fatto Geolier ad essere votato in maniera così massiccia? La classifica è stata stilata in base anche al voto del pubblico a casa, il quale spesso ribalta completamente i pronostici o i risultati di sala stampa e radio.