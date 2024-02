Ieri sera, 9 Febbraio 2024, in diretta su Rai 1 è andata in onda la serata del Festival di Sanremo 2024 dedicata alle cover. Ad accompagnare Amadeus sul palco c’era Lorella Cuccarini. Si sono esibiti tutti e 30 gli artisti in gara, i quali, accompagnati da vari ospiti, hanno emozionato il pubblico dell’Ariston con delle cover di diversi brani di successo sia italiani che stranieri. A fine puntata Amadeus ha letto i primi cinque posti della quarta classifica parziale, scatenando l’ira del pubblico presente in teatro. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Sanremo 2024, chi sarà il vincitore secondo Angelina Mango

Leggi anche: “Viva Rai 2 – Viva Sanremo”, simpatico siparietto tra Ghali e Morandi

Leggi anche: Fiorella Mannoia, la verità sulla bestemmia a “Sanremo”: parla lei

Leggi anche: Casa Sanremo, brutto incidente per un operaio: cos’è successo

“Sanremo”, la classifica dei duetti fa infuriare il pubblico dell’Ariston

La serata dei duetti porta il primo vero responso provvisorio per quanto riguarda la classifica di Sanremo 2024. A fine serata Amadeus ha mostrato la Top 5 dopo i voti di sala stampa, radio e televoto nella serata delle cover. Primo Geolier, protagonista di un medley a ritmo di rap con Luchè, Guè e Gigi D’Alessio. Al secondo posto Angelina Mango, dopo la stupenda interpretazione de La Rondine, uno dei brani più belli del papà. Terza Annalisa, in duetto con La Rappresentante di Lista e Sweet Dreams. Quarto Ghali con Ratchopper, mentre Alfa è quinto grazie al duetto con Roberto Vecchioni. Il primo posto di Geolier è stato fortemente contestato dal pubblico dell’Ariston, che probabilmente avrebbe preferito Angelina Mango. (Continua a leggere dopo la foto)

Fischi in diretta tv per Geolier

Dopo la proclamazione del primo posto di Geolier, il pubblico ha cominciato a fischiare la decisione da parte del televoto, anticipando la salita del rapper sul palco per l’esibizione con il suo medley. Il pubblico sembrava risentito per non aver visto al primo posto Angelina Mango, dopo la sua esibizione con La Rondine, che ha emozionato il pubblico. Il silenzio del pubblico alla fine dell’esibizione del medley, con la relativa premiazione da parte del presidente della Liguria Giovanni Toti, ha evidenziato un legame mai nato tra una parte dell’Ariston e il rapper napoletano.