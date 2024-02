Ghali è uno dei protagonisti della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante è in gara con il brano “Casa mia” e ieri si è classificato al secondo posto grazie al voto misto delle radio e del pubblico. Subito dopo la fine della terza serata, Ghali è stato ospite di “Viva Rai 2 – Viva Sanremo”, dove ha realizzato una versione trap di “Fatti mandare dalla mamma” davanti agli occhi di Gianni Morandi. (Continua…)

Ghali in gara a Sanremo 2024 con “Casa mia”

Ghali è uno dei trenta big scelti dal direttore artistico Amadeus per la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. L’artista si è presentato in gara con il brano “Casa mia“. Il cantante si è esibito nel corso della prima serata, ma non è riuscito a posizionarsi tra i primi cinque con il voto della stampa. Nel corso della seconda serata ha presentato il brano di uno dei suoi colleghi, mentre nel corso della terza serata si è esibito nuovamente sul palco dell’Ariston con “Casa mia”, posizionandosi al secondo posto grazie al voto delle radio e del pubblico. Ghali, dunque, si candida come uno dei super finalisti della serata finale. Il cantante potrebbe riuscire a classificarsi tra i primi cinque e giocarsi la vittoria del Festival. (Continua…)

Ghali ospite a “Viva Rai 2 – Viva Sanremo”

Subito dopo la serata di ieri, Ghali è stato ospite di “Viva Rai 2 – Viva Sanremo“, programma condotto da Rosario Fiorello in diretta da Sanremo. Il cantante è stato protagonista di un simpatico siparietto con Gianni Morandi, anche lui ospite sia della terza serata del Festival della canzone italiana sia di “Viva Rai 2 – Viva Sanremo”. Il siparietto ha divertito sia il pubblico presente all’esterno dell’Ariston sia i telespettatori che, nonostante fosse ormai notte inoltrata, erano svegli per seguire il programma di Fiorello. (Continua…)

ghali si stava pisciando addosso io ve lo giuro sto morendo #Sanremo2024 pic.twitter.com/amuU7WyLW4 — 💐 vals; ☾💐 (@piccoliboati_) February 9, 2024

Ghali canta la versione trap di “Fatti mandare dalla mamma”

Con la complicità dello showman Rosario Fiorello, Ghali ieri notte si è esibito con una versione trap di “Fatti mandare dalla mamma”, brano che ha reso celebre Gianni Morandi. Ad un certo punto però, come avvenuto con la gag che ha visto protagonista John Travolta, lo stupore e l’imbarazzo erano palpabili. Ghali si è portato le mani al volto e qualcuno sui social ha sottolineato: “Se la sta facendo sotto“. Al contrario di Travolta, però, Ghali era abbastanza divertito e siamo sicuri che abbia gradito il siparietto organizzato da Fiorello.