Momenti di tensione questa mattina per un incidente sul lavoro che si è verificato davanti al Palafiore di Sanremo. Un giovane operaio che stava smontando il ledwall, utilizzato per il Festival nelle vicinanze di piazza Colombo, è caduto dalla scala, dall'altezza di cinque o sei metri, finendo sull'asfalto. (Continua a leggere dopo la foto)

Incidente a Casa Sanremo: operaio cade da un’impalcatura

Sono in tanti i lavoratori che già nelle settimane prima dell’inizio del Festival sono impegnati nell’allestimento non solo del Teatro Ariston, ma anche del Palafiore, che ospita Casa Sanremo, e di piazza Colombo. Casa Sanremo funge da collante per il mondo che circonda la manifestazione canora ospitando gli artisti, i giornalisti e gli addetti al lavoro. Nella mattinata di oggi 9 Febbraio 2024 si è verificato un brutto incidente sul lavoro a Casa Sanremo. Un giovane operaio che stava smontando il ledwall, utilizzato per il Festival nelle vicinanze di piazza Colombo, è caduto dalla scala, dall’altezza di cinque o sei metri, finendo sull’asfalto. Il ragazzo non riusciva a muoversi e per questo motivo i presenti hanno immediatamente chiamato il 118. Come riportato da Il Giornale, l’ambulanza è arrivata in poco tempo e ha soccorso il lavoratore. “L’operaio è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso”, ha fatto sapere il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Per ora le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. L’operaio che è caduto dalla scala era intento a smontare provvisoriamente la parete video per evitare che il maltempo potesse rovinarla. (Continua a leggere dopo la foto)

Attimi di paura al Festival

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la squadra di operai stava smontando la grande parete video molto probabilmente perché le previsioni meteo hanno anticipato pioggia copiosa e forte vento tra oggi pomeriggio e la giornata di domani. Dai primi riscontri, sembrerebbe che l’operaio era agganciato alla struttura, ma spostando il gancio dell’imbracatura è scivolato ed è caduto giù da circa sei metri d’altezza. Il ragazzo è finito su un baule aperto, picchiando con la parte destra del busto, ma è rimasto sempre cosciente. Un testimone, che ha soccorso il giovane chiamando subito l’ambulanza, ha ammesso: “Ho visto come lavorava. Gente prudente”.