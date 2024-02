Fiorella Mannoia, la verità sulla bestemmia a “Sanremo”: parla lei

Fiorella Mannoia è una cantante italiana. Ha iniziato la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo sei volte, riuscendo ad aggiudicarsi due volte il Premio della Critica. Oltre alla carriera di cantante, ha avuto anche varie esperienze a livello recitativo. Quest’anno è in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Mariposa e proprio la sua interpretazione sul palco dell’Ariston ha acceso un dubbio nei telespettatori. Finalmente Fiorella Mannoia ha detto la sua verità sulla presunta bestemmia pronunciata durante la sua canzone. (Continua a leggere dopo la foto)

Fiorella Mannoia, la verità sulla presunta bestemmia a “Sanremo”

Fiorella Mannoia è sbarcata al Festival di Sanremo 2024 con Mariposa. Dopo la sua prima esibizione live, sui social sono iniziati a girare dei video che mettevano in dubbio le parole della cantante pronuciate nel ritornello. In molti sembravano averci sentito una bestemmia. Il brano che nel ritornello contiene la strofa “Mi chiamano con tutti i nomi/ Tutti quelli che mi hanno dato/ E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto”. Proprio il passaggio “Orgogliosa e canto” è stato oggetto di un cortocircuito sui social. Decine gli utenti sostenevano che quel passaggio nascondesse in realtà una bestemmia. Numerosi i video circolati in rete che avrebbero dovuto supportare la tesi in questione, dimostrando la presunta ambiguità del testo portato dall’artista sul palco dell’Ariston. Ovviamente, se si fa attenzione si nota che non c’è nessuna bestemmia e ora, per porre fine a questa storia una volta per tutte, è intervenuta la Mannoia la quale ha detto la sua verità. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole della cantante

A fare chiarezza sul passaggio incriminato, è stata proprio Fiorella Mannoia che, intervenuta in diretta radio su Rtl 102.5, si è detta sconcertata dal “caso” generatosi a partire dal testo della canzone portata in gara al Festival. “Sui social sta girando questa cosa. C’è un pezzo della tua canzone che dice ‘orgogliosa e canto’”, è stato l’aggancio che ha fornito alla cantante l’occasione per chiarire l’equivoco: “Ma pure voi! So che sta girando, l’ho vista. Quello che mi stupisce è che la riprendano i giornali. Pensa la gente. Ma come puoi immaginare che io possa bestemmiare sul palco di Sanremo?”. Risate in studio: “Siccome il pezzo non lo hai preparato ieri, nessuno ha alzato la mano per dire ‘Ma non è che sembra…’. No?”. “Ma neanche ci è venuto in mente”, ha risposto l’artista chiudendo, si spera definitivamente, la questione.