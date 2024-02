Il settantaquattresimo Festival di Sanremo si sta svolgendo al Teatro Ariston di Sanremo dal 6 al 10 Febbraio 2024 con la conduzione, per il quinto anno consecutivo, di Amadeus, il quale è anche il direttore artistico. Nel corso delle serate sarà affiancato da vari co-conduttori e co-conduttrici, tra cui Marco Mengoni nella prima serata, Giorgia nella seconda serata, Teresa Mannino nella terza serata, Lorella Cuccarini nella quarta serata e Fiorello nella serata finale. Ieri sera, 8 Febbraio 2024, è andata in scena la terza serata del Festival alla fine della quale è stata stilata una terza classifica parziale. Ovviamente nel corso della serata non sono mancati numerosi colpi di scena. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Sanremo, la classifica della terza serata: sorpresa in vetta

Leggi anche: “Sanremo”, scatta il bacio in diretta tra i due cantanti: italiani in delirio

Leggi anche: Sanremo, Amadeus sbotta e perde il controllo sul caso di John Travolta

Leggi anche: Sanremo, la performance di Giorgia convince tutti: il dolce commento di Emanuel Lo

“Sanremo”, il nome del vincitore secondo i bookmakers

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 è iniziata con il botto e con un Amadeus piuttosto amareggiato a causa del “caso di John Travolta“. In seguito alla presenza dell’attore durante la seconda serata del Festival, sono scoppiate una serie di polemiche legate al caso della presunta pubblicità occulta nei confronti di un’azienda che produce scarpe e che l’attore avrebbe indossato mostrandone il logo durante la performance di giovedì, 8 febbraio 2024. Inoltre anche l’esibizione fuori dell’Ariston sulle note de “Il ballo del Qua Qua” con tanto di mancata firma da parte dell’attore nel replicare le immagini ha alzato un grosso polverone. Amadeus ha voluto ribadire la sua posizione in merito e ha risposto alle polemiche incessanti con poche parole, ma mirate: “Oggi si è parlato tanto, secondo me forse troppo, di John Travolta e credo non si sia dato il giusto spazio alla straordinaria testimonianza del maestro Giovanni Allevi”. “Se avessimo scippato due anziani fuori dalla posta ci avrebbero insultato di meno, lo scippo è meno grave del ballo del qua qua”, ha detto ironiamento Fiorello durante il collegamento dall’Aristonello. Poi, nonostante il caso John Travolta sia rimasto il leitmotiv della serata, Amadues ha dato il via alla gara, introducendo anche la sua nuova co-conduttrice Teresa Mannino, la quale ha movimentato la serata con la sua esuberante comicità. (Continua a leggere dopo la foto)

Da Eros Ramazzotti alla classifica parziale

Tra le numerose sorprese della terza serata del Festival di Sanremo, c’è stato l’incredibile ritorno di Eros Ramazzotti per i quarant’anni del suo brano Terra Promessa. Durante la sua performance, l’artista ha voluto lanciare un appello: “Ci sono quasi 500 milioni di bambini che vivono in zone di conflitto, altri milioni che non vedranno mai la terra promessa: basta sangue, basta guerre. Pace! I nostri pensieri forever”. Emozione e commozione nella terza serata del Festival di Sanremo quando Paolo Jannacci e Stefano Massini sono saliti sul palco dell’Ariston per cantare una canzone sulla piaga dei morti sul lavoro. La canzone parla di un giovane che muore in un’esplosione mentre era in turno lasciando così orfano un bambino piccolo. L’uomo nel lampo racconta dell’ossimoro tra chi si affaccia alla vita e chi muore, senza nemmeno potersi guardare negli occhi. Tra una gara e l’altra, i cantanti hanno deciso di regalare gioie anche ai loro fan concendendo loro punti al FantaSanremo: indimenticabile sarà il bacio tra Emma e Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro. Infine, è arrivata la terza classifica parziale. A guidare il podio, frutto di Televoto e voti delle radio, c’è Angelina Mango con il suo brano La noia. Al secondo posto si è classificato Ghali con la canzone Casa mia e al terzo posto Alessandra Amoroso con Fino a qui. Al quarto posto Il Tre con il brano Fragili e al quinto Mr.Rain con la sua Due altalene. Per i bookmakers dopo queste prime tre classifiche il nome del vincitore o della vincitrice sarebbe già stato scritto.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”