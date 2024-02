Home | “Sanremo”, scatta il bacio in diretta tra i due cantanti: italiani in delirio

La 74esima edizione del Festaval di Sanremo 2024 sta regalando grandi emozioni al pubblico di Rai 1. Tantissime le sorprese e i colpi di scena durante le terza serata del noto concorso canoro di musica italiana. A fare da protagosta, come sempre, c’è il FantaSanremo. I cantanti in gara conoscono il regolamento e cercano, nei limiti del possibile senza mancare di rispetto al tempio della musica in cui si trovano, di portare a casa dei punti per i loro FantaDirettoriArtistici. Nel corso nella terza serata di ieri, 9 Febbraio 2024, due cantanti hanno regalato grosse soddisfazioni a coloro che li hanno scelti nelle loro squadre. Un bacio in diretta a Sanremo che ha lasciato tutti quanti senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

“Sanremo”, bacio in diretta tra Emma e Giuliano Sangiorgi

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, i cantanti che si sono esibiti ieri hanno presentato i colleghi che, nella scorsa serata, li avevano introdotti in scena a loro volta. Emma ha dato il benvenuto sul palco dell’Ariston ai Negramaro che si sono esibiti con la loro Ricominciamo tutto. Ma prima della canzone, Emma ha deciso di fare qualcosa per i suoi fan, soprattutto per coloro che giocano e si divertono con il FantaSanremo. La cantante, anche negli scorsi anni, si è sempre prodigata in imprese quasi impossibili per regalare ai suoi fan punti utili a scalare le classifiche del gioco e, così, ha fatto anche questa sera. Nonostante l’artista non fosse in gara, ha deciso di regalare una gioia a tutti i giocatori: ha baciato sulle labbra Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Questa parentesi “amorosa” porta più di dieci punti a tutti coloro che hanno Emma all’interno delle proprie squadre. Su X è arrivata immediatamente la reazione dei suoi fan: “Lei è la vera e unica regina del Fanta” e “Ringraziamo tutti per questo regalo da parte della queen e del king”. (Continua a leggere dopo la foto)

QUELLA REGINA DI EMMA CHE BACIA IN BOCCA IL CANTANTE DEI NEGRAMARO PER I PUNTI AL FANTASANREMO

C’È SOLO UNA CAPITANA LEI VUOLE FARE IL REMAKE DI QUESTO:#Sanremo2024



pic.twitter.com/sENu9iecO1 — n 🌎 (@stanamysmile) February 8, 2024

Classifica terza serata

Angelina Mango si è aggiudicata il podio della classifica parziale della terza serata del Festival di Sanremo. La sua La noia è stata la canzone più votata dal pubblico a casa e dalla Giuria delle radio. Al secondo posto Ghali con Casa mia, al terzo Alessandra Amoroso con Fino a qui, al quarto Il Tre con Fragili, al quinto Mr. Rain con Due altalene. Nella seconda serata in testa c’era Geolier con I p’me, tu p’te, martedì la sala stampa aveva premiato Pazza di Loredana Bertè. Venerdì 9 Novembre 2024 voteranno per la prima volta insieme tutte e tre le giurie in occasione della serata cover e duetti.