Siamo abituati a Giorgia nelle vesti di talentuosissima cantante. Quest’anno invece, ha fatto il suo debutto come conduttrice accanto ad Amadeus, sul palco del Festival di Sanremo 2024. Alla 74esima edizione del Festival ha dimostrato di saper essere un’ottima padrona di casa. Prima di calarsi nel ruolo della co-conduttrice però, si è esibita regalando al pubblico dell’Ariston una performance dal vivo dei suoi più grandi successo. Sui social, moltissimi utenti hanno voluto complimentarsi con l’artista, alcuni invece hanno fatto qualche commento pungente riguardo alla competizione. (Continua dopo le foto)

L’esibizione di Giorgia sul palco dell’Ariston

Sul palco dell’Ariston, Giorgia ha celebrato 30 anni dal proprio successo d’esordio. Nel 1994, la cantante si era esibita al Festival con “E poi”, un brano che la fece apprezzare subito come artista. Di statura minuta ma con una voce potente, Giorgia, ancora una volta, ha incantato tutti, in primis come cantante, ma anche come conduttrice. L’artista infatti ha mostrato il suo carattere semplice e un’eleganza da vera signora. Giorgia, secondo chiunque, è stata perfetta. Sui social tantissimi l’hanno definita “magnifica”, sia nell’esibizione che accanto ad Amadeus. (Continua dopo le foto)

Sanremo, la performance di Giorgia convince tutti: il dolce commento di Emanuel Lo

Il suo primo fan è Emanuel Lo, insegnante di ballo ad Amici di Maria De Filippi, e suo compagno da 20 anni, che sui social si è scatenato con i complimenti a Giorgia. Sul proprio profilo Instagram, il coreografo ha pubblicato un video del live di Giorgia. “Mamma mia ragazzi che bomba, qui cose serie, ha fatto i buchi al microfono ‘E Poi‘ non abituarsi mai”, ha scritto come didascalia del post. Tantissimi i like di chi, come lui, ritiene che la cantante si sia mangiata il palco. Alcuni però hanno poi fatto un’appunto sulla gara. (Continua dopo le foto)

I commenti su Giorgia sui social

Applausi virtuali per Giorgia, che a Sanremo è stata impeccabile. “Ma di cosa stiamo parlando…unica”, ha commentato qualcuno. Alcuni utenti hanno voluto sottolineare il fatto che l’esibizione di Giorgia era superiore a tutte quelle dei cantanti in gara. “Più che altro io mi vergognerei ad essere ancora in gara, visto che questo è cantare e tutto il resto no”, è il commento di diversi utenti come riporta Il Fatto Quotidiano. Di sicuro Giorgia avrebbe dato del filo da torcere ai suoi rivali se avesse partecipato al Festival.