Sanremo 2024, chi sarà il vincitore secondo Angelina Mango

Tutto pronto per la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 dedicata alle cover. Questa sera sarà premiata la cover più bella realizzata dai trenta artisti in gara. Domani sera, invece, calerà il sipario sulla settantaquattresima edizione del Festival della canzone italiana. C’è molta curiosità di conoscere il vincitore, che otterrà l’opportunità di esibirsi alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. Nel frattempo, Angelina Mango ha svelato qual è il suo preferito. (Continua…)

Sanremo 2024 vincitore, chi è il favorito

Domani sera andrà in onda la finalissima della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. A notte inoltrata conosceremo il vincitore della kermesse musicale. C’è molta curiosità perchè mai come quest’anno è un’edizione molto combattuta e incerta. Per la sala stampa la vincitrice dovrebbe essere Loredana Bertè, mentre per le radio e il pubblico il vincitore dovrebbe essere uno tra Geolier e Angelina Mango. Sono senza di dubbio loro i favoriti principali per la vittoria della 74esima edizione del Festival di Sanremo. (Continua…)

Angelina Mango favorita per la vittoria di Sanremo 2024

Angelina Mango è una delle favorite per la vittoria del Festival di Sanremo 2024. La figlia d’arte si è presentata all’Ariston con “La noia”. Il suo brano, però, è tutt’altro che noioso, anzi è riuscito a coinvolgere sia la sala stampa che il pubblico. Angelina si è classificata al secondo posto per la sala stampa e al primo posto per le radio e per il pubblico. La figlia di Mango e di Laura Valente è senza ombra di dubbio la favorita numero uno per la vittoria del Festival di Sanremo 2024. Nella finalissima, però, dovrà vedersela con Geolier, con Loredana Berté e anche con Annalisa, che sta spopolando con il brano “Sinceramente”. (Continua…)

Il preferito di Angelina

In un’intervista, Angelina Mango ha rivelato che il suo preferito è Irama, che tra l’altro l’ha presentata nel corso della terza serata. La figlia d’arte ha dichiarato: “Mi piace lui, credo che abbia molta intensità sul palco, è giovane e fresco”. Difficilmente, però, Irama riuscirà a vincere il Festival di Sanremo. Il suo brano è stato penalizzato dal voto della sala stampa, che non l’ha posizionato tra i primi cinque.