“Amici”, altra batosta per Gaia dopo l’infortunio: in lacrime per Mida

Gossip. “Amici”, sembra non esserci un attimo di pace per Gaia che, in seguito all’infortunio alla gamba, ha subito una nuova batosta. Questa volta, però, c’entra Mida, l’ex fidanzato della ballerina. Scopriamo insieme cosa è successo e tutti i dettagli.

Leggi anche: “Isola dei famosi”, paura per la concorrente che si fa male: intervengono i medici

Leggi anche: Fedez beccato con l’ex del famosissimo: cosa bolle in pentola

“Amici”, nuova batosta per Gaia

Nella scuola di “Amici” si respira un’atmosfera carica di tensione, soprattutto per Gaia De Martino. La giovane ballerina ha vissuto giorni particolarmente difficili, costretta a fronteggiare non solo un brutto infortunio, ma anche l’indifferenza del suo ex, Mida. Dopo l’incidente che l’ha portata alla sostituzione da parte di un’altra ballerina per le esibizioni al serale, Gaia si è ritrovata a dover affrontare la sofferenza dell’assenza sul palco e il dolore emotivo causato dalla freddezza del suo ex compagno. Durante un momento di confidenza con Martina, Gaia non ha potuto trattenere le lacrime, lasciando emergere tutta la sua fragilità di fronte alle difficoltà che sta attraversando. “Ho un attacco di pianto scusami, la sua indifferenza mi ferisce. Non mi ha fatto nemmeno gli auguri. Non è che mi piace ancora, ma piango per quello che c’è stato e come si comporta. Ha anche detto ‘lei non balla e arriverà in finale’. Non riesco a essere indifferente a certe cose. La verità è che il sentimento da parte sua non c’è mai stato. Io certe cose non le merito proprio“, ha confessato Gaia a Martina. (Continua a leggere dopo la foto)

“Amici”, Gaia affronta Mida

“Amici”, dopo lo sfogo con Martina, Gaia ha deciso di affrontare direttamente il suo ex fidanzato, il cantante Mida. “Dopo che lui viene tutto arrabbiato, quando dovrei essere io arrabbiata, allora non c’è più nulla da dire. Prima dice che gli dispiace che perdo un’opportunità e poi dice che vado in finale senza ballare. Io è raro che urlo, ma tu me le fai uscire queste cose. Tutto accetto, ma le prese in giro no, io sono una che non prende in giro gli altri. Fai i giri di parole. Io mi aspettavo una vicinanza da te. Ci sono anche altri che la pensano come te, ma io me la prendo più con te per quello che c’è stato tra di noi. Poi quando sono entrata in casetta con le stampelle e il tutore nemmeno mi hai guardata e hai continuato a parlare con gli altri. hai pensato prima al gioco e poi alla persona“, ha dichiarato la ballerina molto delusa e infastidita. (Continua a leggere dopo la foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva