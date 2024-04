Kate Middleton salta la cerimonia di Pasqua: interviene Re Carlo

Per via delle sue condizioni di salute, Kate Middleton non ha partecipato alla tradizionale messa di Pasqua a Windsor. La decisione di Re Carlo III di presenziare nonostante le difficoltà dovute alla malattia, invece, ha fatto mettere in nuova luce la situazione della principessa. Ecco cosa è stato ipotizzato. (Continua a leggere dopo la foto)

Kate Middleton si ritira per Pasqua

Dopo la dolorosa scoperta del tumore, la principessa di Galles Kate Middleton ha voluto condividere con il mondo la diagnosi e la notizia dell'inizio dei trattamenti. Nonostante si sia mostrata calma e ottimista, il palazzo ha annunciato che la Duchessa dovrà attendere prima di poter tornare alle sue funzioni pubbliche. I sudditi si erano subito chiesti se la famiglia di William avrebbe partecipato alle cerimonie di Pasqua cimentandosi nella tradizionale passeggiata e l'eventuale partecipazione sarebbe risultata in un segnale forte di reazione positiva alla malattia.

Carlo III si fa vedere in pubblico

Purtroppo, i sudditi sono rimasti delusi perché Kate Middleton ha scelto di ritirarsi per il periodo delle festività. La principessa ha deciso di passare la Pasqua in famiglia, con i figli e il marito, nella residenza di Sandrigham. Inaspettatamente invece, Re Carlo III si è mostrato in pubblico nonostante le voci sul fatto che l’affaticamento dovuto alla sua malattia glielo avrebbe impedito. Forse memore delle parole della madre Regina Elisabetta, ovvero “la Corona deve farsi vedere“, Carlo non ha voluto rinunciare al tradizionale bagno di folla con i suoi sudditi partecipando alla messa di Pasqua alla Cappella di San Giorgio a Windsor.

