Kate Middleton e ‘la maledizione di Pasqua’: l’assurda coincidenza

Varie. Kate Middleton, la principessa del Galles sembra essere perseguitata da quella che da molti è stata definita come la “maledizione di Pasqua”. Scopriamo insieme l’assurda coincidenza e di che cosa si tratta. (Continua a leggere dopo la foto)

Kate Middleton, le cure per il cancro e le vacanze di Pasqua

La tradizionale messa pasquale alla St. George’s Chapel, uno degli eventi salienti del calendario della famiglia reale britannica, sarà quest’anno priva della presenza della principessa Kate Middleton. La decisione è stata presa a causa dello stato di salute della principessa del Galles, che richiede un periodo di riposo e recupero. La malattia di Kate Middleton ha portato a una revisione degli impegni reali, con il marito William che ha deciso di concedersi del tempo insieme a lei e ai loro tre figli anziché partecipare ai riti pasquali. La famiglia reale ha reso noto che la principessa Kate si sta prendendo cura della sua salute e che le sono stati concessi i tempi necessari per il suo benessere. Questo cambiamento negli eventi reali sottolinea l’importanza del sostegno familiare durante momenti di difficoltà e l’attenzione alla salute e al benessere dei membri della famiglia reale. Mentre i festeggiamenti pasquali continueranno con la partecipazione degli altri membri della famiglia reale, l’assenza di Kate Middleton sarà notata come un segno del suo stato di salute e del suo impegno per un completo recupero. (Continua a leggere dopo la foto)

