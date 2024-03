Terribile scontro sulla statale: un morto e diversi feriti, anche bambini

Varie. Terribile scontro sulla statale che si snoda da Roma verso sud. Il tragico incidente è avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 28 marzo 2024, poco prima delle ore 16:00. Tre veicoli si sono scontrati all’altezza dell’incrocio con via della Pescarella. Tra i feriti coinvolti, molti sono stati dei bambini. Scopriamo maggiori dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Terribile scontro sulla statale su via Pontinia vecchia

Una terribile tragedia ha colpito via Pontina Vecchia, la statale che da Roma si snoda verso sud, con uno schianto devastante che ha coinvolto tre veicoli. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nel comune di Ardea, nei pressi di Roma, proprio all’incrocio con via della Pescarella poco prima delle 16:00. (Continua a leggere dopo la foto)

Le prime ricostruzioni

Dalle prime ricostruzioni sul terribile incidente, sembra che la causa sia stata l’inosservanza del segnale di stop da parte di un’auto proveniente da via della Pescarella. Questo veicolo avrebbe poi impattato con un altro che percorreva via Pontina Vecchia a velocità elevata. L’impatto ha causato la perdita di controllo del conducente, che è finito per scontrarsi con un’altra macchina che procedeva nella corsia opposta. Quest’ultima vettura trasportava una donna e i suoi due figli, i quali abitavano a breve distanza dal luogo dell’incidente e stavano rientrando a casa al momento dell’incidente. (Continua a leggere dopo la foto)

