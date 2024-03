Home | Intossicazione in gita per 150 studenti e prof: cosa avevano mangiato

Varie. Intossicazione in gita, 150 studenti e i loro professori hanno iniziato ad avvertire forti sintomi di malessere durante la vacanza scolastica in Puglia. Scopriamo insieme maggiori dettagli di questa vicenda e quali sono le loro attuali condizioni di salute. (Continua a leggere dopo la foto)

Intossicazione in gita: colpiti in 150 tra studenti e prof

Più di 150 persone, tra studenti e insegnanti, hanno manifestato sintomi di malessere durante una gita scolastica in Puglia, precisamente tra Fasano e Alberobello. Gli affetti lamentavano forti dolori addominali, vomito, diarrea, iperpiressia e mal di pancia. La situazione ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale di Milazzo. Il servizio medico di emergenza 118 è intervenuto per assistere i ragazzi e i professori e alcuni sono stati trasportati in pronto soccorso per ulteriori accertamenti e cure. (Continua a leggere dopo la foto)

