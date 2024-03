Italia, cadono massi sulla statale: colpito pullman

Un evento inaspettato ha turbato la strada statale: una caduta di massi dal costone sovrastante ha colpito un autobus privato pieno di turisti. Il vetro dei veicolo è stato sfondato dall’impatto con i massi. L’incidente ha causato enorme paura tra i passeggeri e disordini alla viabilità, ma per fortuna non ci sarebbero feriti. (Continua…)

Caduta massi sulla Statale 163: colpito un pullman

La Strata Statale 163 Amalfitana, che collega Meta di Sorrento ad Amalfi, è stata protagonista – suo malgrado – di un’improvvisa caduta di massi dal costone sovrastante, che ha colpito in pieno un pullman pieno di turisti. Il vetro del veicolo è andato in frantumi. L’incidente ha causato disordini anche alla viabilità. La strada, infatti, è molto affollata, soprattutto durante le festività. Per fortuna, però, non si registrano feriti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)