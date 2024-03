Autobus precipita dal ponte e prende fuoco: è strage

Varie. Un autobus è precipitato da un ponte ed ha preso fuoco. La strage è avvenuta in Sud Africa, nella provincia di Limpopo. Il veicolo ha fatto un volo nel vuoto per circa cinquanta metri prima di schiantarsi al suolo. Scopriamo maggiori dettagli di questa terribile vicende e qual è il numero delle vittime coinvolte. (Continua a leggere dopo la foto)

Autobus precipita da un ponte in Sud Africa

La provincia sudafricana di Limpopo è stata scossa da un tragico incidente che ha visto un autobus precipitare da un ponte, incendiandosi dopo l'impatto, senza lasciare scampo ai passeggeri a bordo. La tragedia ha avuto luogo in modo improvviso, gettando nello sconforto l'intera comunità locale. Secondo le prime ricostruzioni degli eventi, l'autobus ha perso il controllo e si è schiantato contro le barriere sul ponte, prima di precipitare nel vuoto per circa cinquanta metri. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, complicando i tentativi di soccorso. Nonostante gli sforzi disperati, non è stato possibile salvare i passeggeri intrappolati all'interno del bus in fiamme.

Le prime ricostruzioni e il numero delle vittime

Un'atmosfera di lutto avvolge la comunità del Sud Africa dopo che un autobus carico di fedeli è precipitato da un ponte nelle vicinanze del passo montano di Mamatlakala, tra Mokopane e Marken. L'incidente ha avuto luogo durante un viaggio da Gaborone, la capitale del vicino Botswana, verso una chiesa sudafricana per un evento religioso pasquale.Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l'autista dell'autobus ha improvvisamente perso il controllo del veicolo per motivi ancora da determinare. In un tragico susseguirsi di eventi, l'autobus ha urtato le barriere sul ponte, sradicandole e oltrepassandole prima di precipitare nel burrone sottostante. L'impatto con il suolo è stato seguito immediatamente da un devastante incendio che ha avvolto il veicolo, lasciando i passeggeri intrappolati all'interno senza possibilità di fuga. Nell'incidente sono morte quarantacinque persone. Solo una bambina di otto anni è riuscita a salvarsi.

