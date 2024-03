Il famoso del web ha fatto sapere ai suoi fedelissimi followers di avere un tumore. La diagnosi è stata rivelata su X dallo stesso 32enne, seguito da circa 19 milioni di persone sui social. Tutto è iniziato con una banale visita di controllo, fa sapere. Il ragazzo ha ammesso che la diagnosi lo ha lasciato senza parole e che ancora deve riprendersi dopo ciò che gli hanno rivelato i medici. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Italia, cadono massi sulla statale: colpito pullman

Leggi anche: Voragine in strada in Italia: auto inghiottite e tanta paura

Il famoso gamer ha un tumore

Sono ben 19 milioni gli utenti che da anni lo seguono. Ninja è noto su Youtube e Twitch per le partite al videogioco “Fortnite” giocate in diretta. Nella vita reale si chiama Tyler Blevins, vive negli Stati Uniti e ha 32 anni. Il famoso gamer ha condiviso una notizia sui social: dopo una visita medica ha scoperto di avere un tumore. “Sono ancora un po’ sotto shock ma voglio tenervi tutti aggiornati”, ha promesso ai suoi seguaci. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Paolo Fox, l’oroscopo di Aprile 2024 segno per segno: ecco cosa rivelano le stelle

Leggi anche: Terremoto in Italia, la terra continua a tremare: nuove scosse nella notte

Ninja ha un tumore, cosa ha rivelato il famoso gamer

Tyler si è recato qualche settimana fa dal dermatologo per un controllo annuale. “C’era un neo sulla pianta del piede che volevano rimuovere solo per fare attenzione. In realtà è un melanoma, i medici sono ottimisti sul fatto che lo abbiamo preso nelle fasi iniziali. Oggi hanno fatto una biopsia e hanno rimosso un’area più ampia intorno al melanoma, i medici sperano che si riusciranno a vedere meglio i bordi durante l’analisi al microscopio. Questo significherebbe che le cellule non si sono diffuse”, ha raccontato ai suoi followers. (Continua dopo le foto)

Il cancro alla pelle di Ninja

Il melanoma diagnosticato a Tyler Blenvis è un raro tipo di cancro alla pelle che si diffonde molto velocemente in altre parti del corpo. Secondo l’American Cancer Society, tra i fattori di rischio di questa malattia, che di solito appare in adulti oltre i 66 anni, c’è l’esposizione ai raggi UV, una storia familiare di cancro alla pelle e la presenza di molti nei. I consigli per evitare di contrarre il melanoma sono di usare la protezione solare, evitare la luce solare diretta a mezzogiorno e i lettini abbronzanti per prevenire il cancro della pelle, ma anche sottoporsi a visite periodiche.