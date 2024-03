Home | Paolo Fox, l’oroscopo di Aprile 2024 segno per segno: ecco cosa rivelano le stelle

Tornano le rivelazioni stellari di Paolo Fox. Solo qualche giorno fa, Paolo Fox ci aveva illustrato l’oroscopo di primavera dando perfino un voto ad ogni segno zodiacale. Ma le Stelle sono generose e ora l’astrologo scende nel dettaglio raccontandoci nel dettaglio le previsioni per il mese di aprile 2024. Ecco le indicazioni di Paolo Fox per non farci trovare impreparati.

Ariete, Toro, Gemelli: l’oroscopo di Paolo Fox

ARIETE: Per i nati sotto il segno dell’Ariete, Paolo Fox ha annunciato che la primavera porterà qualche novità molto stimolante grazie a Giove. Le stelle promettono un notevole aumento di energia, fattore di vitale importanza. Inoltre, è previsto un picco di fortuna proprio nel corso di aprile.

TORO: Per i nati sotto il segno del toro che desiderano iniziare qualcosa di nuovo e dedicarvisi con pieno impegno ci sarà un forte slancio interiore in grado di donarvi costanza e successo. Chiunque desideri assicurarsi un ruolo di rilievo dovrà agire entro maggio. Venere sarà un elemento decisivo durante questo mese.

GEMELLI: Nel campo dell’amore, i nati sotto questo segno dovranno esaminare attentamente la solidità dei loro sentimenti nel corso di aprile. Con l’avanzare della primavera, dovranno confrontarsi con l’influenza di Giove nel proprio segno. Proprio in questa stagione Paolo Fox rivela che potrebbero sbocciare relazioni molto belle.

Cancro, Leone, Vergine: oroscopo di aprile 2024

CANCRO: Coloro nati sotto il segno del Cancro avranno l’opportunità di compiere scelte significative per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Sebbene aprile possa essere positivo, è a maggio che la fortuna sarà particolarmente favorevole. Avranno la possibilità di pianificare diverse attività e progetti con successo.

LEONE: Chi è nato sotto il segno del Leone godrà di un favorevole transito planetario che lo favorirà nel mese di aprile (e anche di luglio). Le stelle promettono un periodo piacevole e a giugno potrebbe sbocciare anche l’amore.

VERGINE: Per la Vergine, sarà importante valutare attentamente cosa meriterebbe di essere portato avanti e cosa, al contrario, dovrebbe essere concluso in modo definitivo e senza rimpianti. Fortunatamente, si nota un miglioramento progressivo nella sfera sentimentale, nonostante le sfide imposte da Saturno possano causare un po’ di caos.

