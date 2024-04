Home | Calcio in lutto, il giovane campione muore in un incidente la notte di Pasqua

Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, una giovane promessa del calcio ha perso la vita in un’incidente stradale. Era da poco passata la mezzanotte quando l’auto in cui viaggiava il ragazzo è finita fuori strada, terminando la sua traiettoria in una scarpata. Al lato passeggero un amico 19enne rimasto ferito gravemente.

Leggi anche: Tragico incidente in moto, Luca e Monica muoiono in modo atroce

Leggi anche: In ospedale col mal di testa, viene dimesso due volte: poi la tragedia

Calcio in lutto, il giovane campione muore in un incidente

La notte di Pasqua si è conclusa in tragedia per due giovani ragazzi a bordo di una Audi A6 sulla statale 274 nel territorio di Salve. Un 22enne, Francesco Saranelli, è deceduto sul colpo nel violento impatto fuori strada dell’auto. È successo tutto poco dopo la mezzanotte. La vittima, di Presicce-Acquarica, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, finendo in una scarpata. Saranelli giocava a calcio in seconda categoria nella squadra della sua città.

Ferito nell’impatto anche un 19enne, seduto lato passeggero, estratto dall’abitacolo e trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso all’ospedale “Cardinal Panico” di Tricase. Ai carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Agenti del commissariato di polizia di Taurisano hanno operato in supporto. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Tragedia di Pasqua, auto si schianta contro un muro: Gioia muore a 20 anni

Gli incidenti di Pasqua

La domenica pasquale è stata caratterizzata da parecchi incidenti stradali: il più grave quello che si è verificato sulla bretella di raccordo Ivrea-Santhià, in Piemonte. Nello schianto tragico, avvenuto all’altezza del comune di Alice Castello, hanno perso la vita due persone. Le due vittime viaggiavano a bordo di una Ferrari, un modello GTC4 Lusso, di colore bianco, che dopo l’impatto avvenuto contro un guardrail, si è letteralmente spezzata in due e ha anche preso fuoco. Per i due occupanti del veicolo non c’è stato nulla da fare.

Scendendo più a Sud, una giovane ragazza di San Benedetto de’ Marsi, in provincia de L’Aquila, è morta in uno schianto mentre era in auto con il suo fidanzato. Il giovane è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Avezzano, mentre per lei, la 20enne Gioia Muliere, non c’è stato purtroppo nulla da fare.