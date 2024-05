Kate Middleton, purtroppo non ci sono buone notizie: cosa è emerso

Kate Middleton è una principessa della famiglia reale britannica, moglie dell’erede al trono William, principe del Galles. Ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews, dove ha incontrato il principe William nel 2001, durante una sfilata di moda. Il fidanzamento ufficiale con William è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell’abbazia di Westminster. I loro figli, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente secondo, terza e quarto in linea di successione al trono britannico, dopo il padre. Da qualche mese sta combattendo contro un tumore e in molti si chiedono come stia la principessa. Delle novità sono emerse in queste ore. (Continua a leggere dopo le foto)

Kate Middleton come sta? Parla la stilista dei figli

La stilista e confidente di Kate Middleton e del Principe William, Amaia Arrieta, ha raccontato che i due strarebbero “attraversando l’inferno”. Ha proprio usato la metafora Dantesca per spiegare il calvario a cui è sottoposta tutta la famiglia Reale per via delle cure oncologiche a cui si sta sottoponendo Kate. Poi la donna, alle pagine di Telegraph, ha aggiunto: “Ho il cuore spezzato in questo momento, penso che stiano attraversando l’inferno, spero che si riprendano. È una cosa molto personale”. Al momento si sa solo che sta eseguendo una chemioterapia e si teme che le parole della stilista possano indicare una condizione di salute più grave.

