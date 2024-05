Kate Middleton, la triste indiscrezione sulla malattia: “Irriconoscibile”

Kate Middleton sta lottando da tempo contro il tumore. Dopo l’operazione all’addome, la moglie di William non è più apparsa in pubblico, se non in alcune foto “rubate” dai paparazzi. Nel frattempo arriva una triste indiscrezione sulla sua malattia. (Continua…)

Kate Middleton malattia: come sta

Lo scorso 17 gennaio, Kate Middleton si è sottoposta ad un intervento all’addome. La principessa è rimasta quindici giorni in ospedale. Il lungo ricovero ha fatto storcere il naso ai sudditi. Le voci si sono rincorse e la principessa è dovuta uscire allo scoperto, annunciando al mondo intero di essere malata. In un videomessaggio pubblicato sui social, Kate ha annunciato che, in seguito all’operazione all’addome, ha scoperto di avere un cancro. Da allora ha iniziato le cure, ma le sue condizioni non sarebbero stabili. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)