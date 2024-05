Nel centenario della nascita di Mike Bongiorno, è tornata una nuova edizione del programma più longevo della storia della tv. Tre concorrenti si sfidano a La ruota della fortuna per indovinare la frase magica nascosta nel tabellone. Per loro impalio tantissimi premi. A guidare il programma lo zio d’Italia, Gerry Scotti. Gerry Scotti ieri, 26 Maggio 2024, ha aperto la puntata domenicale de La Ruota de La Fortuna salutando il suo campioncino, Edoardo da Rivoli e ricordando quanto ha vinto. Ecco tutte le curiosità su di lui. (Continua a leggere dopo le foto)

“La ruota della fortuna”, chi è il campione Edoardo e quanto ha vinto

Gerry Scotti ieri ha aperto la puntata domenicale de La ruota de La fortuna salutando il suo campioncino, Edoardo da Rivoli e ricordando quanto ha vinto: “Saluto in primis il mio campioncino con il suo totale di 27.300 Euro. Sono soldi che per un ragazzo di 18 anni sono importanti. Lo dico sempre, quelli che hanno qualche anno in più hanno i problemi del mutuo, della casa, di questa robe qui. I ragazzi più giovani invece quando vengono nei miei giochi pensano a farsi piccole o medie somme per affrontare gli studi. Lui è uno dei più giovani concorrenti che abbia mai avuto. Ad esempio tu quest’anno finirai il liceo, ma sai già cosa vorrai fare all’università?“. Edoardo ha risposto spiegando che vorrebbe fare l’autore o il presentatore televisivo: “Al momento sono un po’ indeciso, ma penso di sceglier scienze della comunicazione. A me nella vita piacerebbe tanto fare l’autore televisivo o anche il conduttore. Diciamo che si vedrà“. Nel corso della puntata di ieri la vittoria è passata nelle mani di Giorgia. Edoardo ha salutato il pubblico di Canale 5 anche sui social.

