Ieri sera è andata in onda la prima puntata del programma condotto da Michelle Hunziker “Michelle Impossible & Friends“ ma, ad un certo punto, l’ospite dello show Gerry Scotti ha perso la pazienza ed è sbottato enunciando una frase che ha fatto sobbalzare il pubblico.

Michelle e Gerry: un amicizia oltre al lavoro

Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono un duo iconico della televisione italiana. Le loro personalità scoppiettanti e ironiche creano una simbiosi in grado di intrattenere il pubblico come pochi altri sanno fare. Entrambi con una spiccata vena comica, i due conduttori hanno sempre fatto intuire che oltre alla stima reciproca in ambito lavorativo ci sia anche un forte sentimento di amicizia che li lega. Memore dei tanti successi condivisi sullo schermo, Michelle Hunziker ha deciso di invitare Gerry nella prima puntata della terza edizione del suo programma “Michelle Impossible & Friends“, in onda ieri sera su Canale 5. Il titolo dello show ammicca al notissimo programma Pavarotti& Friends, un evento musicale benefico con ospiti di rilievo.

Gerry Scotti ospite del programma

Gerry Scotti ha fatto il suo ingresso nello studio di “Michelle Impossible & Friends” con una mise particolare: un abito da re corredato di corona e scettro, oltre ad un mantello di ermellino. Il conduttore è stato invitato nel programma in qualità di giudice e si è accomodato su un trono messo a disposizione sul palco. Piuttosto divertita, la conduttrice si è rivolta a lui chiedendogli se non avesse caldo con tutta quella roba addosso al ché Gerry ha risposto: “Caldo? No, ma sto malissimo”. Tutto liscio dunque per l’inizio della puntata e la profonda connessione tra i due è stata ulteriormente mostrata sul palco di “Michelle Impossible & Friends“. I due conduttori si sono anche esibiti insieme sulle note del brano “Hai un amico in me” . Davanti a un pubblico emozionato, Michelle ha poi confessato a Gerry di volergli bene come a un fratello. Ma ciò che Gerry Scotti non sapeva è che c’era qualcosa di molto sgradito in serbo per lui.

