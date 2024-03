Questa sera a Striscia la notizia è previsto un servizio d’inchiesta che si pone di far luce sul caos televoto all’ultima edizione del Festival di Sanremo 2024. Dopo le moltissime anomalie segnalate dai televotanti sorge il dubbio che la classifica finale “sia tutta da rifare”.

“Sanremo 2004”, il caos televoto

L’ultima edizione del Festival di Sanremo è stata oggetto di diverse controversie legate al televoto. In molti si erano detti piuttosto perplessi dalla discrepanza tra i risultati del televoto da casa e la classifica finale che ha visto come vincitrice Angelina Mango. Nella conferenza stampa post festival, Amadeus era stato interrogato su questo aspetto e aveva evitato di rispondere appellandosi al fatto che non conoscesse nel dettaglio le caratteristiche tecniche del funzionamento del televoto. Ora però, a un mese dalla fine della kermesse, la questione televoto non sembra essersi conclusa. Il programma firmato Mediaset “Striscia la notizia” si è interessato della faccenda ed è andato a scavare nelle dinamiche del sistema del televoto del Festival con una nuova inchiesta. Il servizio andrà in onda questa sera, 7 marzo 2024 su Canale 5 alle ore 20.35.

Anomalie con il televoto: migliaia di voti non conteggiati secondo “Striscia la notizia?

Il servizio di “Striscia la notizia”, guidato da Pinuccio, rivela che potrebbero esserci state anomalie tecniche piuttosto gravi per quanto riguarda il sistema di televoto che ha permesso agli italiani di votare il loro cantante preferito. Se ciò fosse vero, la classifica finale enunciata da Amadeus nell’ultima puntata del Festival potrebbe essere in qualche modo falsata. “Striscia la notizia” riporta infatti che nell’ultima serata non siano stati conteggiati migliaia di voti da parte del pubblico. I voti complessivi dell’ultima notte della kermesse canora sono stati circa un milione e mezzo ma, di questi, pare che una cifra che si avvicina alle 700mila non sia stata conteggiata. Il disguido tecnico era già stato notato da molti utenti i quali, già durante la finale, denunciarono problemi con l’invio del voto. Il pubblico aveva infatti riportato che, a quanto sembrava, i sistemi non registravano il loro voto. Nel parapiglia di quei momenti, la Rai aveva rassicurato il pubblico dicendo che, anche se non arrivava il messaggio di conferma, i voti venivano comunque registrati. Gli utenti si sono però accorti di un fatto che smentirebbe quanto detto dalla Rai.

