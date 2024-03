“Grande Fratello”, chi sarà il nuovo eliminato: i numeri parlano chiaro

Torna l’appuntamento con il reality show Grande Fratello su Canale 5. Stasera giovedì 7 marzo conosceremo il nome dell’eliminato che dovrà abbandonare la casa. Ecco chi sarà secondo i sondaggi.

“Grande Fratello” stasera un nuovo eliminato

Questa sera, giovedì 7 marzo, andrà in onda su canale 5 una nuova puntata del reality show Grande Fratello. Ormai il programma di sta avvicinando alla sua fine e i concorrenti si stanno sfidando l’un l’altro per assicurarsi un posto nella casa più spiata d’Italia. Nonostante la fiacchezza data dalla lunga permanenza, i gieffini sono consapevoli che uno tra loro avrà la possibilità di uscire dalla casa del Grande Fratello da vincitore. Per qualcun altro invece, la possibilità di vincere lo show sfumerà proprio oggi. (Continua dopo la foto…)

Ecco chi c’è al rischio eliminazione

Durante la diretta di stasera, il conduttore del reality Alfonso Signorini annuncerà il nome del nuovo eliminato. A rischio di sono sette persone finite al televoto: Anita Olivieri, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Federico Massaro, Simona Tagli e Greta Rossetti. Il meno votato sarà definitivamente eliminato. Ma vediamo cosa dicono i sondaggi che come al solito sono in grado di dare una lettura molto precisa e affidabile delle preferenze del pubblico.

