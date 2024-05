“Ha sbagliato”. La Ruota della Fortuna, il concorrente fa ricorso: Gerry costretto ad intervenire (VIDEO)

“La Ruota della Fortuna”- Nella puntata di ieri, mercoledì 23 maggio 2024, è successo qualcosa di estremamente particolare nel game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Il conduttore ha spiegato che un concorrente che era stato eliminato avrebbe dovuto tornare in gioco e avere una seconda possibilità di tentare la fortuna. Ecco il motivo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Affari tuoi”, finisce male per la coppia di concorrenti: è bufera sui social

Leggi anche: “Affari Tuoi”, la rivelazione del concorrente sconvolge il pubblico

“La Ruota della Fortuna”: la puntata di ieri sera

“La Ruota della Fortuna” – Questa è la vicenda di un concorrente particolarmente determinato e di una produzione che sa ammettere i propri errori. Per quanto si tratti di un gioco televisivo, i concorrenti hanno un’unica chance di mettere le mani su un montepremi importante e gli autori dei game show sono in genere molto attenti ad assicurare la massima correttezza. Ma vediamo cosa è successo nella puntata di ieri sera. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Michelle Impossible”, Gerry Scotti perde la pazienza: «Che schifo! Basta»

“La Ruota della Fortuna”: Davide da Fidenza in studio

Davide di Fidenza è tornato in studio de “La Ruota della Fortuna”. Il concorrente, giovane informatico appassionato di cani, aveva già partecipato al gioco qualche giorno fa diventando anche campione. Poi qualcosa è andato storto e la sua avventura è terminata il 16 maggio dopo essere stato sorpassato dalla concorrente Sabrina. Dopo essere uscito dal gioco, Davide non ha smesso di crucciarsi sulla sconfitta ritenendo che ci fosse stato un errore. Convinto di essere nel giusto, Davide ha deciso di ricontattare la produzione per far presente ‘l’ingiustizia’ passata inosservata.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva