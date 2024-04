Nella puntata di ieri di Striscia la Notizia, si è tornato a parlare di Francesca Fagnani e dei gioielli indossati dalla giornalista a Belve e non solo. Il tg satirico ha mandato in missione Rajae che ha incontrato la conduttrice per saperne di più sui costosi gingilli. Finito il servizio Gerry Scotti non si è trattenuto e ha lanciato una frecciatina al veleno alla Fagnani.

Striscia prende di mira Francesca Fagnani

Ieri sera al tg satirico di Antonio Ricci, torna sul “caso” dei gioielli costosi indossati da Francesca Fagnani nel suo programma. Caso segnalato anche dal Codacons, che ha presentato un esposto per fare luce sulla vicenda di presunta pubblicità occulta e violazione delle norme deontologiche. Dopo le dichiarazioni della conduttrice di Belve che aveva replicato via Dagospia alle accuse, dichiarando: “Rappresentazione falsa dei fatti, dannosa e che la espone ad un giudizio negativo del pubblico“, il tg satirico non molla, al contrario rincara la dose e sottolinea le similitudini tra lei e lo scandalo che travolse Lilli Gruber per lo stesso motivo. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)